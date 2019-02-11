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Курскпромбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Классическая

MasterCard Standard — Курскпромбанк
Основные характеристики
  • ставка от 19% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • годовое обслуживание 550 ₽
  • cash back до 1%
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 0,5 до 1%
  • условия для начисления: мин.сумма покупки - 300 руб., мин. оборот по карте в месяц - 5 000 руб;
  • 0,5% - в категориях: "Аптеки/оптики", "Продовольственные магазины", "Книжные магазины", "АЗС" ;
  • 1% в категории "Такси", "Кафе, рестораны, бары", "Кинотеатры, развлекательные мероприятия";макс. сумма вознаграждения - 2 000 руб.в месяц
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и годовое обслуживание
550 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

1%

Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5% - в банкоматах российских банков
  • 2%, мин. 200 руб. - в банкоматах за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5% - в ПВН российских банков
  • 2%, мин. 200 руб. - в ПВН за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных в месяц - в размере, не превышающем остаток неиспользованного лимита карты
Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование;
  • запрос баланса в банкомате российского банка - 15 руб., за пределами РФ - 30 руб.;
  • ставка начисляемая на остаток задолженности, превышающей лимит овердрафта (технический овердрафт) - 36,5% годовых;
  • проценты за просроченный кредит - 20% годовых;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;
  • скидка 5% при оплате картой покупок в магазинах, указанных на сайте банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
от 19% до 21%
процентная ставка 19% годовых для клиентов с поручителем или для клиентов, получающим пенсию на карту, 21% годовых - без поручителя
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
7% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие денежных средств за счет кредита;
  • невысокая процентная ставка;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • отсутствует льготный период;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка
Дата актуализации
11.02.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Классическая» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
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Телефоны
(4712) 70-37-03