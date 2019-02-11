Курскпромбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Классическая
MasterCard Standard — Курскпромбанк
Основные характеристики
- ставка от 19% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- годовое обслуживание 550 ₽
- cash back до 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 0,5 до 1%
- условия для начисления: мин.сумма покупки - 300 руб., мин. оборот по карте в месяц - 5 000 руб;
- 0,5% - в категориях: "Аптеки/оптики", "Продовольственные магазины", "Книжные магазины", "АЗС" ;
- 1% в категории "Такси", "Кафе, рестораны, бары", "Кинотеатры, развлекательные мероприятия";макс. сумма вознаграждения - 2 000 руб.в месяц
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и годовое обслуживание
550 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
1%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5% - в банкоматах российских банков
- 2%, мин. 200 руб. - в банкоматах за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5% - в ПВН российских банков
- 2%, мин. 200 руб. - в ПВН за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных в месяц - в размере, не превышающем остаток неиспользованного лимита карты
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- запрос баланса в банкомате российского банка - 15 руб., за пределами РФ - 30 руб.;
- ставка начисляемая на остаток задолженности, превышающей лимит овердрафта (технический овердрафт) - 36,5% годовых;
- проценты за просроченный кредит - 20% годовых;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;
- скидка 5% при оплате картой покупок в магазинах, указанных на сайте банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
от 19% до 21%
процентная ставка 19% годовых для клиентов с поручителем или для клиентов, получающим пенсию на карту, 21% годовых - без поручителя
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
7% от суммы основного долга
7% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие денежных средств за счет кредита;
- невысокая процентная ставка;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
- отсутствует льготный период;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка
Дата актуализации
11.02.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Классическая» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Курск
- Телефоны
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(4712) 70-37-03