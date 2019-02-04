Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 6 000 ₽ по 500 руб. в месяц за пакет услуг "Золотой", плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 300 000 руб.;

объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, не менее 30 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3% + 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9% + 390 руб. (3% + 300 руб. в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 3,9% + 390 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц Дополнительная информация штраф за пропуск платежа - 700 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,65% за операции, совершенные за рубежом

страхование путешественников, экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно;

до 5 дополнительных карт - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита от 15 000 до 600 000 ₽ Льготный период до 52 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 27% годовых по операциям оплаты товаров и услуг, 39% годовых - по прочим операциям от 27% до 39% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

4% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 23 до 67 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное страхование для выезжающих за рубеж;

бесплатное СМС-информирование; возможно оформление без подтверждения дохода

Минусы льготный период только на покупки;

высокая процентная ставка;

крупный штраф за пропуск платежа Особые ограничения выпускается в пакете услуг "Золотой";

доход после налогообложения - от 25 000 руб.;

доставка карты курьером на территории РФ - бесплатно, за пределами РФ - 4 900 руб. Дата актуализации 04.02.2019 09:50 Оформить карту 2 заявки за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.