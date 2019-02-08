Саровбизнесбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кэшкасистемы Мир Премиальная
Мир Премиальная — Саровбизнесбанкеще 2 карты
Основные характеристики
- ставка 19,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 58 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 700 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 300 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- требуется регистрация и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск, Сыктывкар;
- штраф за неуплату процентов или основной суммы долга в установленный договором срок - 20% годовых на сумму просроченной задолженности за период неисполнения обязательств;
- конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 58 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
для оформления заявки необходимо только паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; среднемесячный чистый доход - не менее 12 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- оформление карты по паспорту (подтверждения дохода не требуется)
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты
Особые ограничения
- банк вправе потребовать поручительство физических лиц
Дата актуализации
08.02.2019 10:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кэшка» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба