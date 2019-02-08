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бесконтактные платежи (PayPass) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 700 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 300 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

требуется регистрация и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск, Сыктывкар;

штраф за неуплату процентов или основной суммы долга в установленный договором срок - 20% годовых на сумму просроченной задолженности за период неисполнения обязательств;

конвертация - по курсу банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 300 000 ₽ Льготный период до 58 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 19,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется для оформления заявки необходимо только паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; среднемесячный чистый доход - не менее 12 000 руб. Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

оформление карты по паспорту (подтверждения дохода не требуется) Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

крупная комиссия за снятие кредитных средств;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты Особые ограничения банк вправе потребовать поручительство физических лиц Дата актуализации 08.02.2019 10:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.