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Саровбизнесбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кэшка

системы Мир Премиальная
Мир Премиальная — Саровбизнесбанк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • ставка 19,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 58 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • Мир Премиальная — Саровбизнесбанк
  • MasterCard Gold — Саровбизнесбанк
  • Visa Gold — Саровбизнесбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 700 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 300 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • требуется регистрация и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск, Сыктывкар;
  • штраф за неуплату процентов или основной суммы долга в установленный договором срок - 20% годовых на сумму просроченной задолженности за период неисполнения обязательств;
  • конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 58 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

для оформления заявки необходимо только паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; среднемесячный чистый доход - не менее 12 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • оформление карты по паспорту (подтверждения дохода не требуется)
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты
Особые ограничения
  • банк вправе потребовать поручительство физических лиц
Дата актуализации
08.02.2019 10:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кэшка» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба