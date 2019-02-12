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Евроальянс, кредитная карта Все кредитные карты банка

Пенсионная с овердрафтом

системы Мир
Мир — Евроальянс
Основные характеристики
  • ставка до 18,5%
  • кредитный лимит от 10 000  ₽
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - свыше 300 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - свыше 300 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 1% - в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 1% - в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
  • штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 ₽
не более 150% от среднемесячных поступлений из Пенсионного фонда за последние 3 месяца; при отсутствии пенсионных выплат на карту - 10 000 руб.
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
до 18,5%
устанавливается индивидуально в порядке зависимости от финансового состояния заемщика, предоставляемого поручительства, в соответствии с внутренними методиками банка
Погашение кредита
задолженность погашается автоматически при поступлении денежных средств на карту
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 60 до 70 лет
для женщин: от 55 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие средств за счет кредита в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Минусы
  • отсутствует льготный период;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / ПВН банка свыше 300 000 руб. в месяц;
  • небольшой срок кредитования
Особые ограничения
  • овердрафт устанавливается при наличии пенсионных выплат на пенсионную карту банка в течение 3 месяцев;
  • на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита
Дата актуализации
12.02.2019 12:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Пенсионная с овердрафтом» в 9 городах России
1 859
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
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Телефоны
(4932) 47-15-33