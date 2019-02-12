Обслуживание карты Тип карты

Мир Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - свыше 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - свыше 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб.

1% - в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

1% - в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 35 руб. в месяц;

штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита не более 150% от среднемесячных поступлений из Пенсионного фонда за последние 3 месяца; при отсутствии пенсионных выплат на карту - 10 000 руб. от 10 000 ₽ Срок кредита до 12 месяцев Льготный период нет Проценты за кредит устанавливается индивидуально в порядке зависимости от финансового состояния заемщика, предоставляемого поручительства, в соответствии с внутренними методиками банка до 18,5% Погашение кредита задолженность погашается автоматически при поступлении денежных средств на карту Требования и документы Возраст для мужчин: от 60 до 70 лет

для женщин: от 55 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие средств за счет кредита в банкоматах / кассах сторонних банков;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Минусы отсутствует льготный период;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / ПВН банка свыше 300 000 руб. в месяц;

небольшой срок кредитования Особые ограничения овердрафт устанавливается при наличии пенсионных выплат на пенсионную карту банка в течение 3 месяцев;

на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита Дата актуализации 12.02.2019 12:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.