Евроальянс, кредитная карта Все кредитные карты банка
С овердрафтом
Visa Classic — Евроальянс
Основные характеристики
- ставка до 28%
- кредитный лимит до 370 000 ₽
- годовое обслуживание от 1 400 до 1 800 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 400 - 1 800 ₽
- 1 400 руб. на 2 года / 1 800 руб. на 3 года - единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 300 000 руб. в месяц, свыше 300 000 руб. в месяц - 2,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5% - до 300 000 руб. в месяц, свыше 300 000 руб. в месяц - 3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 45 руб. в месяц;
- штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 370 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
до 28%
до 27% годовых - при погашении задолженности в первые 30 дней с момента ее возникновения, до 28% годовых - при погашении задолженности в период с 31 по 90 день с момента ее возникновения; процентная ставка устанавливается индивидуально
Погашение кредита
задолженность погашается автоматически при поступлении денежных средств на карту
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- невысокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков
Минусы
- отсутствует льготный период;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в ПВН банка;
- небольшой срок кредитования;
Особые ограничения
- на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита;
- необходимо погашать полную задолженность каждые 90 дней
Дата актуализации
12.02.2019 12:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С овердрафтом» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
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(4932) 47-15-33