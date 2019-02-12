Проценты за кредит

до 27% годовых - при погашении задолженности в первые 30 дней с момента ее возникновения, до 28% годовых - при погашении задолженности в период с 31 по 90 день с момента ее возникновения; процентная ставка устанавливается в индивидуальном порядке

до 28%