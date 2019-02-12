Энергобанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Овердрафт доступныйсистемы Мир
Мир «Социальная» — Энергобанк
Основные характеристики
- ставка 17% годовых
- кредитный лимит до 30 000 ₽
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
5%
- в категориях "Аптеки", "Автозаправки", "Станции технического обслуживания"
- макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2%, мин. 250 руб.
- 0% - в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 250 руб.
- 0% - в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка, банкоматах других банков - 100 000 руб. в сутки, в кассах других банков - отсутствует
Дополнительная информация
- требуется наличие постоянной регистрации в городах территориального присутствия банка и населенных пунктах, расположенных на расстоянии не более 100 км от города присутствия банка;
- штраф за просрочку основного долга / процентов - 20% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 59 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 30 000 ₽
но не более 1-но кратного размера месячной пенсии заемщика
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
17%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 60 до 65 лет
для женщин: от 55 до 65 лет
для женщин: от 55 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
документ, подтверждающий право на получение пенсии;справка из органа, назначившего пенсию заёмщика, о размере пенсии или выписка со счета, на который поступает пенсия, заверенная банком, за последние 3 месяца
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- наличие cash back;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- отсутствие комиссии за снятие собственных / кредитных средств в банкоматах / кассах банка;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Минусы
- небольшая сумма кредитного лимита;
- отсутствует льготный период
Особые ограничения
- овердрафт устанавливается на социальную карту, на которую не менее трех месяцев поступала пенсия
Дата актуализации
12.02.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Овердрафт доступный» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 293-93-93