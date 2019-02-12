Обслуживание карты Тип карты

Мир Технологические особенности чип Cash Back в категориях "Аптеки", "Автозаправки", "Станции технического обслуживания"

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц 5% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 6% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 250 руб.

0% - в банкоматах банков группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 250 руб.

0% - в ПВН банков группы ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка, банкоматах других банков - 100 000 руб. в сутки, в кассах других банков - отсутствует Дополнительная информация требуется наличие постоянной регистрации в городах территориального присутствия банка и населенных пунктах, расположенных на расстоянии не более 100 км от города присутствия банка;

штраф за просрочку основного долга / процентов - 20% годовых;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 59 руб.;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц Условия кредитования Размер кредитного лимита но не более 1-но кратного размера месячной пенсии заемщика от 5 000 до 30 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период нет Проценты за кредит 17% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 60 до 65 лет

для женщин: от 55 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется документ, подтверждающий право на получение пенсии;справка из органа, назначившего пенсию заёмщика, о размере пенсии или выписка со счета, на который поступает пенсия, заверенная банком, за последние 3 месяца Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

наличие cash back;

отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

отсутствие комиссии за снятие собственных / кредитных средств в банкоматах / кассах банка;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Минусы небольшая сумма кредитного лимита;

отсутствует льготный период Особые ограничения овердрафт устанавливается на социальную карту, на которую не менее трех месяцев поступала пенсия Дата актуализации 12.02.2019 16:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.