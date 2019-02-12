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Кредитная

Mastercard Standard — Почтобанк
Основные характеристики
  • ставка 22% годовых
  • кредитный лимит до 100 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Standard
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 600 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

3,5%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3,5%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 100 руб.
  • 3,5%, мин. 100 руб. - в банкоматах Связь-Банка и отделениях ФГУП «Почта России»
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 100 руб.
  • 3,5%, мин. 100 руб. - в банкоматах Связь-Банка и отделениях ФГУП «Почта России»
Лимиты по операциям
снятия наличных в устройствах банка - 30 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах и ПВН сторонних банков - 15 руб. за запрос;
  • комиссия за пользованием неразрешенным овердрафтом - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 100 000 ₽
устанавливается в зависимости от платежеспособности заемщика
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
22%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах /кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков
Дата актуализации
12.02.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 2 городах России
434
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 19
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 236-07-72