Программа Аэрофлот Бонус: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на полёты Аэрофлотом и рейсами альянса SkyTeam, товары и услуги партнеров программы:

1 000 приветственных миль при проведении первой операции по карте;

1,5 мили за каждые потраченные по карте 60 руб. / 1 долл. / 1 евро

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "СПАСИБО" за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах, а также на сайтах порталах Программы: "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус = 1 рублю скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

до 20% за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;

0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);

дополнительные бонусы СПАСИБО начисляются в зависимости от уровня привилегий клиента в Программе

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются