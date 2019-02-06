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Аэрофлот

Visa Classic «Аэрофлот» — Сбербанк России
Основные характеристики
  • ставка 27,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 900 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Для путешествий
  • Другое

Программа Аэрофлот Бонус: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на полёты Аэрофлотом и рейсами альянса SkyTeam, товары и услуги партнеров программы:

  • 500 приветственных миль при проведении первой операции по карте;
  • 1 миля за каждые потраченные по карте 60 руб. / 1 долл. / 1 евро

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "СПАСИБО" за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах, а также на сайтах порталах Программы: "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус = 1 рублю скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

  • до 20% за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
  • 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
  • дополнительные бонусы СПАСИБО начисляются в зависимости от уровня привилегий клиента в Программе

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 390 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. (до 50 000 руб. в банкоматах банка) в день
Дополнительная информация
  • неустойка при пропуске платежа - 36% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 0 до 300 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ

справка по форме предприятия-работодателя - только для служащих государственных учреждений, в которых установлены ограничения на предоставление своим работникам справок по форме 2-НДФЛ; справка о размере пенсии из отделения ПФР или другого государственного органа, выплачивающего пенсию - для пенсионеров

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • крупная комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
  • льготный период только на покупки;
  • дополнительные карты не выпускаются
Дата актуализации
06.02.2019 10:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Аэрофлот» в 7235 городах России
173 150
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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