Аэрофлот
- ставка 27,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 900 ₽
- бонусная программа
- Visa Classic
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- Для путешествий
- Другое
Программа Аэрофлот Бонус: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на полёты Аэрофлотом и рейсами альянса SkyTeam, товары и услуги партнеров программы:
- 500 приветственных миль при проведении первой операции по карте;
- 1 миля за каждые потраченные по карте 60 руб. / 1 долл. / 1 евро
Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "СПАСИБО" за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах, а также на сайтах порталах Программы: "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус = 1 рублю скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- до 20% за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
- 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
- дополнительные бонусы СПАСИБО начисляются в зависимости от уровня привилегий клиента в Программе
срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
3%, мин. 390 руб.
3%, мин. 390 руб.
4%, мин. 390 руб.
4%, мин. 390 руб.
- неустойка при пропуске платежа - 36% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
справка по форме предприятия-работодателя - только для служащих государственных учреждений, в которых установлены ограничения на предоставление своим работникам справок по форме 2-НДФЛ; справка о размере пенсии из отделения ПФР или другого государственного органа, выплачивающего пенсию - для пенсионеров
- не требуется
- не требуется
- начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
- бесплатное СМС-информирование
- крупная комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
- льготный период только на покупки;
- дополнительные карты не выпускаются
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России