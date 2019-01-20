программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц, а также любые товары интернет-гипермаркета Ozon.ru:

первые 2 календарных месяца с момента оформления карты: 5 баллов за каждые потраченные 100 руб. и 7 баллов за 100 руб. в категории "Путешествия";

начиная с 3-го месяца: 2,5 балла за каждые потраченные 100 руб. и 3,5 балла за 100 руб. в категории "Путешествия"

(макс. количество баллов в месяц - 10 000, срок действия баллов - 2 года)