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Card Credit Gold с ежемесячной комиссией за обслуживание

MasterCard Gold «CARD CREDIT» — Кредит Европа Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 28% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 828 ₽
  • cash back до 2%
  • MasterCard Gold «CARD CREDIT» — Кредит Европа Банк
  • Visa Gold — Кредит Европа Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay/Google Pay
Cash Back
от 1 до 2%
  • 2% при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц;
  • 1% - менее 20 000 руб. в месяц;
  • макс. 2 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 828 ₽

по 69 руб. в месяц, плата не взимается при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,5%, мин. 499 руб. / 0% при снятии за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков

4,5%, мин. 499 руб. / 0% при снятии за рубежом

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
  • плата за пропуск платежа - 20% годовых;
  • повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
  • СМС-информирование - 39 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • действует программа "Покупка в рассрочку", которая распространяется на операции по безналичной оплате товаров и услуг в магазинах-партнерах банка; период рассрочки – от 2 до 11 месяцев (определяется для каждого партнера индивидуально)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28% до 39%
28% годовых по безналичным операциям по оплате товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям; доступна услуга "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров на сумму 6 000-50 000 руб. у партнеров банка; срок рассрочки - от 2 до 11 месяцев (подробнее см. сайт банка)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
2% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • наличие cash back;
  • бесплатное получение наличных за рубежом
Минусы
  • высокая процентная ставка;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
  • существенные санкции за просрочку платежа
Дата актуализации
12.02.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Card Credit Gold с ежемесячной комиссией за обслуживание» в 31 городе России
71 486
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Сайт
www.crediteurope.ru
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Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57