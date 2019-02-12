Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay/Google Pay Cash Back 2% при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц;

1% - менее 20 000 руб. в месяц;

макс. 2 000 руб. в месяц от 1 до 2% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 828 ₽ по 69 руб. в месяц, плата не взимается при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%, мин. 399 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,9%, мин. 399 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,5%, мин. 499 руб. / 0% при снятии за рубежом Снятие наличных в ПВН других банков 4,5%, мин. 499 руб. / 0% при снятии за рубежом Лимиты по операциям снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день Дополнительная информация плата за пропуск платежа - 20% годовых;

повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;

СМС-информирование - 39 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

действует программа "Покупка в рассрочку", которая распространяется на операции по безналичной оплате товаров и услуг в магазинах-партнерах банка; период рассрочки – от 2 до 11 месяцев (определяется для каждого партнера индивидуально) Условия кредитования Размер кредитного лимита до 1 000 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% годовых по безналичным операциям по оплате товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям; доступна услуга "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров на сумму 6 000-50 000 руб. у партнеров банка; срок рассрочки - от 2 до 11 месяцев (подробнее см. сайт банка) от 28% до 39% Погашение кредита

2% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 200 руб. минимальный ежемесячный платеж:2% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

наличие cash back;

бесплатное получение наличных за рубежом Минусы высокая процентная ставка;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;

существенные санкции за просрочку платежа Дата актуализации 12.02.2019 15:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.