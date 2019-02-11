Intesa Magnifica Вояж
- ставка 24% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 33 600 ₽
- cash back 10%
- бонусная программа
- Visa Signature
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- 10% от суммы безналичных операций в категориях «Места общественного питания, рестораны», «Бары, коктейль бары, дискотеки, ночные клубы и таверны - места продажи алкогольных напитков» и «Рестораны - закусочные»
Максимальный размер вознаграждения составляет - 15 000 руб. за календарный месяц (при наличии подключенной программы лояльности "Intesa – S7 Priority" кэшбек не начисляется)
- Для путешествий
программа лояльности Intesa – S7 Priority: дает возможность накапливать мили, совершая безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оформления премиальных авиабилетов на рейсы S7 Airlines, авиакомпаний - участников альянса oneworld и авиакомпании Emirates (от 6 000 миль), возможность повышения класса обслуживания в обмен на накопленные мили - для участника программы S7 Priority и пассажиров, указанных с ним в одном бронировании (от 6 500 миль) или для передачи миль родственникам и друзьям или на благотворительность;
- 1 500 приветственных миль за подключение карты к программе лояльности "S7 Priority";
- 1,5 мили за каждые 60 рублей/ 1 долл. / 1 евро при безналичной оплате товаров и услуг
Ежемесячная плата за участие в программе составляет - 300 руб. за каждую подключенную к программе карту, 0 руб. - при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 25 000 руб.
2 800 руб. в месяц за пакет услуг, плата не взимается при суммарном среднедневном остатке на рублевых счетах в банке от 2 000 000 руб. или при сумме покупок по карте от 110 000 руб. в месяц
2%, мин. 100 руб.
3%, мин. 200 руб.
4%, мин. 250 руб.
4%, мин. 250 руб. + 100 руб.
- плата за неразрешенный овердрафт - 64% годовых;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка, комиссия при расчетах за рубежом в валюте, отличной от руб. / долл. / евро - 1% от суммы операции;
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- экстренные услуги за рубежом (перевыпуск карты, выдача наличных) - бесплатно;
- выпуск карты Priority Pass и 4 посещения бизнес-залов в год - бесплатно;
- полис ВЗР, страхование покупок и расширенная гарантия - бесплатно;
- 20% скидка на аренду банковской ячейки;
- в рамках пакета услуг предусмотрены открытие сберегательного счета с начислением процентов на остаток, льготные условия по вкладам и кредитам в банке
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
5% от суммы задолженности
для женщин: от 23 до 55 лет
- справка 2-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
доход заемщика до вычета налогов — не менее 120 000 руб. за последние 6 месяцев или предоставление выписки по счету по карте любого банка, по кот орой совершались безналичные покупки в торгово-сервисныз предприятиях на сумму не менее 110 000 руб. в месяц за последние 6 месяцев
- не требуется
- не требуется
- льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
- отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- бесплатные выпуск карты Priority Pass и 4 посещения бизнес-залов в год
- крупная комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах
- карта выпускается в рамках пакета услуг «Intesa Magnifica» и предоставляется для клиентов с доходом свыше 120 000 руб. или совершающих безналичные покупки в торгово-сервисных предприятиях по карте любого банка на сумму не менее 110 000 руб. в месяц за последние 6 месяцев (для подтверждения требуется выписка со счета);
- при наличии подключенной программы лояльности "Intesa – S7 Priority" кэшбек не начисляется
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-80-08 — единая справочная служба