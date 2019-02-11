Вход
Банк Интеза, кредитная карта Все кредитные карты банка

Intesa Magnifica Защита

Visa Signature — Банк Интеза
Основные характеристики
  • ставка 24% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 33 600 ₽
  • cash back 10%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
10%
  • 10% от суммы безналичных операций в категории «Места общественного питания, рестораны», «Бары, коктейль бары, дискотеки, ночные клубы и таверны - места продажи алкогольных напитков» и «Рестораны - закусочные»;

Максимальный размер вознаграждения составляет - 15 000 руб. за календарный месяц (при наличии подключенной программы лояльности "Intesa – S7 Priority" кэшбек не начисляется)

Бонусы
  • Для путешествий

программа лояльности Intesa – S7 Priority: дает возможность накапливать мили, совершая безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оформления премиальных авиабилетов на рейсы S7 Airlines, авиакомпаний - участников альянса oneworld и авиакомпании Emirates (от 6 000 миль), возможность повышения класса обслуживания в обмен на накопленные мили - для участника программы S7 Priority и пассажиров, указанных с ним в одном бронировании (от 6 500 миль) или для передачи миль родственникам и друзьям или на благотворительность;

  • 1 500 приветственных миль за подключение карты к программе лояльности "S7 Priority";
  • 1,5 мили за каждые 60 рублей/ 1 долл. / 1 евро при безналичной оплате товаров и услуг

Ежемесячная плата за участие в программе составляет - 300 руб. за каждую подключенную к программе карту, 0 руб. - при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 25 000 руб.

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 33 600 ₽

2 800 руб. в месяц за пакет услуг, плата не взимается при суммарном среднедневном остатке на рублевых счетах в банке от 2 000 000 руб. или при сумме покупок по карте от 110 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

2%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 250 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 250 руб. + 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (установление / изменение расходного лимита - бесплатно)
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 64% годовых;
  • плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, круглосуточная юридическая поддержка - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию при расчетах за рубежом в валюте, отличной от руб. / долл. / евро - 1% от суммы операции;
  • экстренные услуги за рубежом (перевыпуск карты, выдача наличных) - бесплатно;
  • полис ВЗР, полис страхования банковской карты от мошеннических операций, страхование покупок и расширенная гарантия - бесплатно;
  • 20% скидка на аренду банковской ячейки;
  • в рамках пакета услуг предусмотрены открытие сберегательного счета с начислением процентов на остаток, льготные условия по вкладам и кредитам в банке
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 23 до 60 лет
для женщин: от 23 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов

доход заемщика до вычета налогов — не менее 120 000 руб. за последние 6 месяцев или предоставление выписки по счету по карте любого банка, по кот орой совершались безналичные покупки в торгово-сервисныз предприятиях на сумму не менее 110 000 руб. в месяц за последние 6 месяцев

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
  • отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
  • бесплатное страхование банковской карты от мошеннических операций
Минусы
  • крупная комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг «Intesa Magnifica» и предоставляется для клиентов с доходом свыше 120 000 руб. или совершающих безналичные покупки в торгово-сервисных предприятиях по карте любого банка на сумму не менее 110 000 руб. в месяц за последние 6 месяцев (для подтверждения требуется выписка со счета);
  • при наличии подключенной программы лояльности "Intesa – S7 Priority" кэшбек не начисляется
Дата актуализации
11.02.2019 13:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Intesa Magnifica Защита» в 23 городах России
6 683
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Сайт
www.bancaintesa.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 6
Банкоматы 5
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба