Размер кредитного лимита

кредитный лимит «Запасной кошелек» в размере 15 000 руб. предоставляется клиенту по истечении 30 дней со дня совершения первой операции по карте; в дальнейшем лимит может быть увеличен до 100 000 руб. на основании оценки платежеспособности клиента и в зависимости от оборотов по карте

от 15 000 до 100 000 ₽