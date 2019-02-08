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Cash Back Тонкий расчет
World MasterCard «CASH BACK ONLINE» — СИАБ
Основные характеристики
- ставка 31,5% годовых
- кредитный лимит до 100 000 ₽
- годовое обслуживание 2 160 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% за покупки в категории "Продовольственные магазины и продовольственные гипермаркеты";
- 4% - "АЗС";
- 3% - "Рестораны и кафе";
- 1% - "Прочее"
минимальная сумма операции для начисления бонусного вознаграждения, кроме категории "Прочее" - 700 руб., макс. сумма возврата - 15 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 160 ₽
(180 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 2,5%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 0% при сумме снятия до 200 000 руб. в месяц, 5% при сумме снятия свыше 200 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 2,5%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 20 руб. при сумме снятия до 200 000 руб. в месяц, 5% + 20 руб. при сумме снятия свыше 200 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3,5%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 1%, мин. 150 руб. при сумме снятия до 200 000 руб. в месяц, 6%, мин. 150 руб. при сумме снятия свыше 200 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3,5%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 3%, мин. 150 руб. при сумме снятия до 200 000 руб. в месяц, 8%, мин. 150 руб. при сумме снятия свыше 200 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Дополнительная информация
- предоставляется программа страхования для выезжающих за рубеж при оплате тура/билета по карте;
- пени, начисляемые на сумму просроченной задолженности перед банком - 36,5% годовых;
- пени за возникновение неразрешенного овердрафта — 24% годовых;
- СМС-информирование бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
- конвертация по курсу банка, комиссия не взимается
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 100 000 ₽
кредитный лимит «Запасной кошелек» в размере 15 000 руб. предоставляется клиенту по истечении 30 дней со дня совершения первой операции по карте; в дальнейшем лимит может быть увеличен до 100 000 руб. на основании оценки платежеспособности клиента и в зависимости от оборотов по карте
Льготный период
нет
Проценты за кредит
31,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- оформление карты по паспорту;
- отсутствие требований к стажу на последнем месте работы;
- отсутствие требования о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- бесплатное предоставление страхования для выезжающих за рубеж;
- бесплатное СМС-информирование;
- возможна доставки карты
Минусы
- высокая процентная ставка;
- отсутствие льготного периода;
- наличие крупной комиссии за снятие собственных денежных средств в банкоматах / пунктах выдачи наличных Банка (при сумме снятия свыше 200 000 руб. в месяц)
Дата актуализации
08.02.2019 09:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Cash Back Тонкий расчет» в 2 городах России
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
- Адрес
- 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
- Сайт
- www.siab.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 200-81-30 — единая справочная служба(812) 347-87-87