Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum Технологические особенности чип Бонусы Другое

Для путешествий БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль; 2% от всех покупок; Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус": 6% от стоимости номера в отеле;

5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;

2% от стоимости авиабилетов;

7% от стоимости за аренду автомобилей и страховку для путешествий;

3% от стоимости тура;

2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски

до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка

макс. сумма бонусов - 5 000 руб. в месяц Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 790 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 500 руб. (0% - за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 500 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 500 руб. (1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 500 руб. (1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств) Лимиты по операциям 300 000 руб. наличных в день, до 2 000 000 руб. в месяц; безналичная оплата - до 1 000 000 руб в день Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

штраф за несвоевременную оплату минимального платежа - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 55 000 до 1 000 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 24,5% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 100 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие бонусной программы;

невысокая стоимость годового обслуживания;

крупная сумма кредитного лимита; Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Особые ограничения карта оформляется в рамках пакета "Стандарт" Дата актуализации 29.01.2019 11:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.