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Севергазбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Платиновая

MasterCard Platinum — Севергазбанк
Основные характеристики
  • ставка 22% годовых
  • кредитный лимит до 750 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 5 000 ₽
  • cash back до 5%
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Книжные магазины", "Рестораны и кафе";
  • 1% от суммы остальных покупок

ограничений по сумме возврата нет

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
5 000 ₽

со 2-года **0 / 5 000 руб.; со 2-го года плата не взимается при покупках от 50 000 руб. за предыдущие 12 месяцев

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,5%, мин. 300 руб.
  • 4%, мин. 300 руб. в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков

*4,5%, мин. 300 руб.;* 4%, мин. 300 руб. в ПВН банков-партнеров

Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 0,5% - при безналичных операциях;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату потребительского кредита/уплате процентов - 19,71% от суммы просроченной задолженности;
  • страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 30 000 евро - бесплатно;
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта — 27% годовых;
  • максимальный возраст работника организации бюджетной сферы к моменту погашения последнего платежа по кредиту не должен превышать 65 лет
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 750 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
22%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
  • временная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • невысокая процентная ставка;
  • возможность отмены платы за обслуживание со 2-го года при выполнении требования банка об обороте;
  • отсутствует комиссия за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • длительный льготный период;
  • льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных
Минусы
  • крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется работникам организаций бюджетной сферы
Дата актуализации
06.02.2019 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Платиновая» в 34 городах России
6 432
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73