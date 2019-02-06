Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Книжные магазины", "Рестораны и кафе";

1% от суммы остальных покупок ограничений по сумме возврата нет от 1 до 5% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 5 000 ₽ со 2-года **0 / 5 000 руб.; со 2-го года плата не взимается при покупках от 50 000 руб. за предыдущие 12 месяцев Снятие наличных в банкоматах банка 3,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств

0% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 3,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств

0% - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,5%, мин. 300 руб.

4%, мин. 300 руб. в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков *4,5%, мин. 300 руб.;* 4%, мин. 300 руб. в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование;

конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 0,5% - при безналичных операциях;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату потребительского кредита/уплате процентов - 19,71% от суммы просроченной задолженности;

страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 30 000 евро - бесплатно;

проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта — 27% годовых;

максимальный возраст работника организации бюджетной сферы к моменту погашения последнего платежа по кредиту не должен превышать 65 лет Условия кредитования Размер кредитного лимита от 100 000 до 750 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 22% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 20 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация постоянная

временная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

невысокая процентная ставка;

возможность отмены платы за обслуживание со 2-го года при выполнении требования банка об обороте;

отсутствует комиссия за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

длительный льготный период;

льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных Минусы крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков Особые ограничения карта оформляется работникам организаций бюджетной сферы Дата актуализации 06.02.2019 10:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.