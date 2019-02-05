Miles & More Premium
- ставка от 13,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 4%
- бонусная программа
- Mastercard World Premium
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
оплата проезда в метро и наземного городского транспорта Москвы (ГУП Мосгортранс).
- до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.2019).
- Для путешествий
В рамках программы Miles & More держателю начисляются премиальные мили, которые можно использовать на оплату билетов от авиакомпании Lufthansa, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг от партнеров программы;
- 5 000 приветственных миль при совершении первой операции по карте;
- 1 премиальная миля за каждые потраченные 60 руб. (+1 миля за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.19-31.03.19).
со 2- го года - 2 950 руб.плата за первый год обслуживания не взимается в рамках акции "Праздник всегда с тобой" до 01.10.2019.
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется.
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется.
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;
- транспортное приложение (Citi Express) - 65 руб. в месяц;
- СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц.
- операции оплаты товаров и услуг
- справка 2-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки").
- не требуется
- постоянная
- начисление бонусных миль за расчеты по карте;
- возможен выезд специалиста домой или в офис клиента для оформления заявки;
- крупная сумма кредитного лимита;
- альтернативные способы подтверждения дохода.
- высокая комиссия за снятие наличных;
- дорогое СМС-информирование.
- льготный период не распространяется на операции в рассрочку
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба