Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности чип возможность привязки к Google Pay / Apple Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,25%, мин. 120 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков не предоставляется Лимиты по операциям снятие наличных: 130 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 55 руб. в месяц (плата за первый месяц не взимается);

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;

пени за неисполнение или ненадлежащие исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита - 20% годовых;

комиссия за неразрешенный овердрафт - 35% Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 300 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 60 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26% Погашение кредита ежемесячно погашаются только проценты, в последние 12 месяцев действия договора происходит погашение основного долга Требования и документы Возраст от 18 до 70 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный льготный период;

невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков;

обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов (погашение основного долга - по желанию заемщика);

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Особые ограничения банк может потребовать поручительство физических лиц (залог автомобиля);

обязательное подключение интернет-банка( ХМБ-онлайн) Дата актуализации 07.02.2019 10:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.