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Хакасский Муниципальный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная Maestro

MasterCard Cirrus/Maestro — Хакасский Муниципальный Банк
Основные характеристики
  • ставка 26% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Maestro
Технологические особенности
  • чип
  • возможность привязки к Google Pay / Apple Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,25%, мин. 120 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

не предоставляется

Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 55 руб. в месяц (плата за первый месяц не взимается);
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;
  • пени за неисполнение или ненадлежащие исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита - 20% годовых;
  • комиссия за неразрешенный овердрафт - в размере ключевой ставки, устанавливаемой Банком России
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
ежемесячно погашаются только проценты, в последние 12 месяцев действия договора происходит погашение основного долга
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный льготный период;
  • невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков;
  • обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов (погашение основного долга - по желанию заемщика);
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Особые ограничения
  • банк может потребовать поручительство физических лиц (залог автомобиля);
  • обязательное подключение интернет-банка( ХМБ-онлайн)
Дата актуализации
07.02.2019 10:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Maestro» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
Отделения и банкоматы
в вашем городе Абакан
Отделения 14
Банкоматы 43
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Телефоны
(3902) 35-75-00