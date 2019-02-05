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Citibank Mastercard Gold

MasterCard Gold — Ситибанк
Основные характеристики
  • ставка от 13,9% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 4%
Оформить карту
6 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)

оплата проезда в метро и наземного городского транспорта г. Москвы (ГУП Мосгортранс)

Cash Back
от 2 до 4%
  • 2% за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.19-31.03.19);
  • до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.19)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2- го года: 2 950 руб.

плата за первый год обслуживания не взимается в рамках акции "Праздник всегда с тобой" до 01.10.19

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 490 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 490 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;
  • транспортное приложение (услуга Citi Express) - 65 руб. в месяц;
  • СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 13,9% до 32,9%
13,9–29,9% - с оплатой в рассрочку, 20,9–32,9% - без оплаты в рассрочку
Погашение кредита
Согласно индивидуальным условиям кредитного договора.
Требования и документы
Возраст
от 22 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов

при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки")

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможен выезд специалиста домой или в офис клиента для оформления заявки;
  • возможность подключения транспортного приложения;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • возможно косвенное подтверждение дохода
Минусы
  • высокая комиссия за снятие наличных;
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку
Дата актуализации
05.02.2019 22:45
Оформить карту
6 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Citibank Mastercard Gold» в 8 городах России
212 983
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба