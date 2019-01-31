Халва
- карта рассрочки
- ставка от 0%
- кредитный лимит до 350 000 ₽
- льготный период до 1080 дней
- годовое обслуживание от 0 до 3 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- Mastercard World
- индивидуальный дизайн
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
рассрочка на покупки в магазинах-партнерах - до 12 месяцев (возможно увеличение до 36 месяцев с помощью опции «Защита платежа»);
базовый срок рассрочки 1-3 месяца в партнерской сети может быть изменен в соответствии со следующими условиями: сумма покупки до 3 000 руб. - срок рассрочки устанавливается в соответствии с базовыми условиями, свыше 3 000 руб. (включительно) - срок рассрочки - 4 месяца;
платеж рассчитывается исходя из суммы операции и количества месяцев рассрочки;
рассрочка в размере 2 месяцев на сумму снятия/перечисления заемных денежных средств
- Другое
начисление баллов за покупки собственными средствами при условии ежемесячного совершения 5-ти операций в любых магазинах на общую сумму от 10 000 руб. (своими или заёмными средствами); накопленными баллами можно компенсировать полную или частичную стоимость оплаченных ранее собственными средствами покупок в партнерской сети по курсу 1 балл = 1 руб.; срок действия баллов 12 мес.:
при оплате телефоном с использованием сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay:
- 6% в магазинах-партнерах;
- 2% в прочих ТСП
при оплате картой:
- 2% в магазинах-партнерах;
- 1% в прочих ТСП
акция "Любимая покупка" на выбор:
- 35% от одной выбранной покупки у партнеров, оплаченной телефоном за счет собственных средств, при условии совершения в течение 6-ти месяцев подряд не менее 5-ти операций в месяц в магазинах-партнерах на общую сумму от 10 000 руб. за счет собственных средств;
- рассрочка на 36 мес. на 1 будущую покупку (за счет заемных средств в магазине-партнере карты «Халва»)
макс. 5 000 баллов в месяц
0 руб. за карту со стандартным дизайном; 2 000 / 3 000 руб. за именную карту с индивидуальным дизайном при получении в офисе банка / при доставке вне офиса банка
- 2,9%+290 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
- 2,9%+290 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
- 2,9%+290 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
- 2,9%+290 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу ЦБ + 1% от суммы;
- СМС-информирование - 99 руб. в месяц (плата не взимается при посещении мобильного приложения/личного кабинета более 3-х раз в месяц, а также с клиентов старше 50 лет или при отсутствии операций в месяце);
- плата за несанкционированную задолженность - 36% годовых;
- длительность платежного периода - 15 календарных дней;
- неустойка при неоплате ежемесячного платежа - 19% годовых;
штраф за нарушение срока возврата кредита (при сумме задолженности свыше 500 руб.):
- 590 руб. за 1-й пропуск;
- 1% от суммы полной задолженности + 590 руб. за 2-й пропуск подряд,
- 2% от суммы полной задолженности + 590 руб. за 3-й и последующие пропуски подряд
- операции оплаты товаров и услуг
- не требуется
- постоянная
- постоянная
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- снятие собственных средств без комиссии в любых устройствах;
- бальный cash back за покупки в рассрочку и за счет собственных средств;
- повышенный cash back за покупки с помощью смартфона (Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay);
- снятие наличных и переводы с карты на карту в рассрочку;
- оплата госуслуг в рассрочку;
- возможность увеличения сроков рассрочки при подключении дополнительных опций;
- бесплатное обслуживание (индивидуальный дизайн пластика за дополнительную плату)
- крупные штрафы за пропуск платежа;
- дорогое СМС-информирование при невыполнении требований бесплатности
- совершать покупки в рассрочку можно в магазинах-партнерах на территории РФ и Республики Беларусь, в остальных магазинах возможен расчёт только собственными средствами;
- требуется трудоустройство и фактическое проживание в регионе подачи заявки или в соседнем к нему регионе;
- бесплатная доставка курьером карты со стандартным дизайном
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
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8 800 100-00-06 — единая справочная служба