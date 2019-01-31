Начисление процентов на остаток средств на счете

6% годовых - при совершении хотя бы одной покупки, ставка может быть увеличена до 7,5% годовых при осуществлении от 5-ти покупок на общую сумму свыше 10 000 руб. в месяц при остатке до 500 000 руб. или при совершении от 10-ти покупок на сумму от 50 000 руб. в месяц при остатке свыше 500 000 рублей (в любых торгово-сервисных предприятиях как за счет собственных, так и за счет кредитных средств); без покупок или при просроченной задолженности проценты не начисляются

от 6% до 7,5%