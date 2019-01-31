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Халва

MasterCard World «Халва» — Совкомбанк
Основные характеристики
  • карта рассрочки
  • ставка от 0%
  • кредитный лимит до 350 000  ₽
  • льготный период до 1080 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 3 000 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
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5 872 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Карта рассрочки

рассрочка на покупки в магазинах-партнерах - до 12 месяцев (возможно увеличение до 36 месяцев с помощью опции «Защита платежа»);

базовый срок рассрочки 1-3 месяца в партнерской сети может быть изменен в соответствии со следующими условиями: сумма покупки до 3 000 руб. - срок рассрочки устанавливается в соответствии с базовыми условиями, свыше 3 000 руб. (включительно) - срок рассрочки - 4 месяца;

платеж рассчитывается исходя из суммы операции и количества месяцев рассрочки;

рассрочка в размере 2 месяцев на сумму снятия/перечисления заемных денежных средств

Бонусы
  • Другое

начисление баллов за покупки собственными средствами при условии ежемесячного совершения 5-ти операций в любых магазинах на общую сумму от 10 000 руб. (своими или заёмными средствами); накопленными баллами можно компенсировать полную или частичную стоимость оплаченных ранее собственными средствами покупок в партнерской сети по курсу 1 балл = 1 руб.; срок действия баллов 12 мес.:

при оплате телефоном с использованием сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay:

  • 6% в магазинах-партнерах;
  • 2% в прочих ТСП

при оплате картой:

  • 2% в магазинах-партнерах;
  • 1% в прочих ТСП

акция "Любимая покупка" на выбор:

  • 35% от одной выбранной покупки у партнеров, оплаченной телефоном за счет собственных средств, при условии совершения в течение 6-ти месяцев подряд не менее 5-ти операций в месяц в магазинах-партнерах на общую сумму от 10 000 руб. за счет собственных средств;
    • рассрочка на 36 мес. на 1 будущую покупку (за счет заемных средств в магазине-партнере карты «Халва»)

макс. 5 000 баллов в месяц

Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 6% до 7,5%
6% годовых - при совершении хотя бы одной покупки, ставка может быть увеличена до 7,5% годовых при осуществлении от 5-ти покупок на общую сумму свыше 10 000 руб. в месяц при остатке до 500 000 руб. или при совершении от 10-ти покупок на сумму от 50 000 руб. в месяц при остатке свыше 500 000 рублей (в любых торгово-сервисных предприятиях как за счет собственных, так и за счет кредитных средств); без покупок или при просроченной задолженности проценты не начисляются
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 3 000 ₽

0 руб. за карту со стандартным дизайном; 2 000 / 3 000 руб. за именную карту с индивидуальным дизайном при получении в офисе банка / при доставке вне офиса банка

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 2,9%+290 руб. - за счет кредитных средств
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 2,9%+290 руб. - за счет кредитных средств
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2,9%+290 руб. - за счет кредитных средств
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2,9%+290 руб. - за счет кредитных средств
  • 0% - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу ЦБ + 1% от суммы;
  • СМС-информирование - 99 руб. в месяц (плата не взимается при посещении мобильного приложения/личного кабинета более 3-х раз в месяц, а также с клиентов старше 50 лет или при отсутствии операций в месяце);
  • плата за несанкционированную задолженность - 36% годовых;
  • длительность платежного периода - 15 календарных дней;
  • неустойка при неоплате ежемесячного платежа - 19% годовых;

  • штраф за нарушение срока возврата кредита (при сумме задолженности свыше 500 руб.):

    • 590 руб. за 1-й пропуск;
    • 1% от суммы полной задолженности + 590 руб. за 2-й пропуск подряд,
    • 2% от суммы полной задолженности + 590 руб. за 3-й и последующие пропуски подряд
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 0,1 до 350 000 ₽
Срок кредита
до 121 месяца
Льготный период
до 1080 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 0% до 10%
0% по рассрочке; 10% годовых - по истечении льготного периода (36 месяцев)
Погашение кредита
сумма ежемесячных платежей по рассрочке + проценты за пользование кредитом или иную непогашенную задолженность (технический овердрафт, просроченная задолженность по ссуде и процентам, начисленные пени, штрафы, неустойки и иные платежи)
Требования и документы
Возраст
от 20 до 85 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • снятие собственных средств без комиссии в любых устройствах;
  • бальный cash back за покупки в рассрочку и за счет собственных средств;
  • повышенный cash back за покупки с помощью смартфона (Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay);
  • снятие наличных и переводы с карты на карту в рассрочку;
  • оплата госуслуг в рассрочку;
  • возможность увеличения сроков рассрочки при подключении дополнительных опций;
  • бесплатное обслуживание (индивидуальный дизайн пластика за дополнительную плату)
Минусы
  • крупные штрафы за пропуск платежа;
  • дорогое СМС-информирование при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
  • совершать покупки в рассрочку можно в магазинах-партнерах на территории РФ и Республики Беларусь, в остальных магазинах возможен расчёт только собственными средствами;
  • требуется трудоустройство и фактическое проживание в регионе подачи заявки или в соседнем к нему регионе;
  • бесплатная доставка курьером карты со стандартным дизайном
Дата актуализации
31.01.2019 10:56
Оформить карту
5 872 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Халва» в 1009 городах России
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
Сайт
www.sovcombank.ru
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба