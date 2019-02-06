Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможна привязка карты к Samsung Pay, Google Pay Cash Back от стоимости совершенных безналичных операций в любимой категории, но не более 20% от общего объема безналичных транзакций по карте за месяц; любимую категорию клиент выбирает самостоятельно, возможные любимые категории: "Супермаркеты", "АЗС" и "Рестораны и кафе" 7% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% мин. 390 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9% мин. 390 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% мин. 390 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% мин. 390 руб. Лимиты по операциям выдача наличных - до 250 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.; пени за просрочку возврата кредита/уплаты процентов - единовременный штраф 700 руб. + неустойка 3% в день / 20% годовых; участие в дисконтных программах платежной системы Visa

Условия кредитования Размер кредитного лимита максимальная сумма первоначально устанавливаемого лимита кредитования - 300 000 руб. от 30 000 до 700 000 ₽ Льготный период до 56 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% Погашение кредита

5% от суммы задолженности + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 67 лет Подтверждение дохода не требуется банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 1 месяца Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

оформление карты по паспорту;

возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

существенные санкции за просрочку платежа Дата актуализации 06.02.2019 11:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.