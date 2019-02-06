Азиатско-Тихоокеанский Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Мои правила
Visa Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Основные характеристики
- ставка 28% годовых
- кредитный лимит до 700 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back 7%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможна привязка карты к Samsung Pay, Google Pay
Cash Back
7%
- от стоимости совершенных безналичных операций в любимой категории, но не более 20% от общего объема безналичных транзакций по карте за месяц; любимую категорию клиент выбирает самостоятельно, возможные любимые категории: "Супермаркеты", "АЗС" и "Рестораны и кафе"
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9% мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9% мин. 390 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9% мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9% мин. 390 руб.
Лимиты по операциям
выдача наличных - до 250 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;
- пени за просрочку возврата кредита/уплаты процентов - единовременный штраф 700 руб. + неустойка 3% в день / 20% годовых;
- участие в дисконтных программах платежной системы Visa
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 700 000 ₽
максимальная сумма первоначально устанавливаемого лимита кредитования - 300 000 руб.
Льготный период
до 56 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 67 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- оформление карты по паспорту;
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- существенные санкции за просрочку платежа
Дата актуализации
06.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мои правила» в 108 городах России
13 137Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба