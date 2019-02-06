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Азиатско-Тихоокеанский Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

90 даром

Visa Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Основные характеристики
  • ставка 29% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 92 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back 1%
Оформить карту
203 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
1%

от суммы любых покупок без ограничений

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9% мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9% мин. 390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9% мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9% мин. 390 руб.

Лимиты по операциям
выдача наличных - до 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;
  • пени за просрочку возврата кредита и уплаты процентов - 3% от суммы просроченного платежа за день просрочки (при этом, размер неустойки не может превышать 20% годовых);
  • единовременный штраф при образовании просроченной задолженности - 700 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 31 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 92 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
29%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • оформление карты по паспорту;
  • длительный льготный период распространяется на операции оплаты и снятие наличных;
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца
Минусы
  • высокая процентная ставка;
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • существенные санкции за просрочку платежа
Дата актуализации
06.02.2019 11:01
Оформить карту
203 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «90 даром» в 108 городах России
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба