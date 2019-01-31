ЕАТП Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Молодежная Gold
MasterCard Gold — ЕАТП Банк
Основные характеристики
- ставка 26% годовых
- кредитный лимит до 30 000 ₽
- годовое обслуживание 2 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
единовременно за весь срок действия карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
лимит на снятие наличных денежных средств в день - 1 500 долл.; комиссия за изменение ежедневного лимита - 150 руб.
Дополнительная информация
- комиссия за СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная со второго месяца обслуживания;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- штраф за несвоевременное погашение задолженности по овердрафту - 36,5% годовых;
- неустойка, начисляемая за превышение платежного лимита по карте - 50% годовых;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 30 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов (погашение основного долга - по желанию заемщика)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 30 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
необходимые документы: паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), военный билет (для лиц призывного возраста (до 27 лет) обязателен)
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- отсутствие комиссии за снятие денежных средств;
- обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов (погашение основного долга - по желанию заемщика);
- оформление по двум документам, подтверждение дохода не требуется
Минусы
- небольшая сумма кредитного лимита;
- отсутствует льготный период кредитования;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Особые ограничения
- карта оформляется клиентам в возрасте от 18 до 30 лет;
- банк может потребовать поручительство физических лиц
Дата актуализации
31.01.2019 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Молодежная Gold» в 1 городе России
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Справочная информация
ОАО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
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(8512) 51-72-50