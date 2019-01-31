Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 450 ₽ единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям лимит на снятие наличных денежных средств в день - 1 500 долл.; комиссия за изменение ежедневного лимита - 150 руб. Дополнительная информация комиссия за СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная со второго месяца обслуживания;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

штраф за несвоевременное погашение задолженности по овердрафту - 36,5% годовых;

неустойка, начисляемая за превышение платежного лимита по карте - 50% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+2% Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 30 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период нет Проценты за кредит 26% Погашение кредита обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов (погашение основного долга - по желанию заемщика) Требования и документы Возраст от 18 до 30 лет Подтверждение дохода не требуется необходимые документы: паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), военный билет (для лиц призывного возраста (до 27 лет) обязателен) Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

отсутствие комиссии за снятие денежных средств;

обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов (погашение основного долга - по желанию заемщика);

оформление по двум документам, подтверждение дохода не требуется Минусы небольшая сумма кредитного лимита;

отсутствует льготный период кредитования;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты Особые ограничения карта оформляется клиентам в возрасте от 18 до 30 лет;

банк может потребовать поручительство физических лиц Дата актуализации 31.01.2019 11:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.