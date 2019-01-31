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ЕАТП Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Молодежная (неименная)

MasterCard Standard — ЕАТП Банк
Основные характеристики
  • ставка 26% годовых
  • кредитный лимит до 30 000  ₽
  • годовое обслуживание 450 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
450 ₽

единовременно за весь срок действия карты

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
лимит на снятие наличных денежных средств в день - 1 500 долл.; комиссия за изменение ежедневного лимита - 150 руб.
Дополнительная информация
  • комиссия за СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная со второго месяца обслуживания;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • штраф за несвоевременное погашение задолженности по овердрафту - 36,5% годовых;
  • неустойка, начисляемая за превышение платежного лимита по карте - 50% годовых;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 30 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов (погашение основного долга - по желанию заемщика)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 30 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

необходимые документы: паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), военный билет (для лиц призывного возраста (до 27 лет) обязателен)

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • отсутствие комиссии за снятие денежных средств;
  • обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов (погашение основного долга - по желанию заемщика);
  • оформление по двум документам, подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • небольшая сумма кредитного лимита;
  • отсутствует льготный период кредитования;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Особые ограничения
  • карта оформляется клиентам в возрасте от 18 до 30 лет;
  • банк может потребовать поручительство физических лиц
Дата актуализации
31.01.2019 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Молодежная (неименная)» в 1 городе России
1 812
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Справочная информация
ОАО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
Отделения 8
Банкоматы 8
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Телефоны
(8512) 51-72-50