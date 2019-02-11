для клиентов в возрасте до 25 лет - стаж работы не менее 12 месяцев; паспорт + один из документов, подтверждающих доход и/или занятость на выбор: 2-НДФЛ / справка по форме банка;для клиентов в возрасте от 26 лет подтверждение дохода не требуется