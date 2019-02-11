Восточный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Сезонная
Visa Classic — Восточный Банк
Основные характеристики
- ставка от 28% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 1 000 ₽
- cash back
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay
Cash Back
- до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 4%
2% годовых - на остаток от 500 000 руб., 4% годовых - 10 000-499 999,99 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
единовременно за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;
- бесплатно за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;
- бесплатно за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;
- 90 руб за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;
- 90 руб за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- возможен выпуск UnionPay Classic в качестве дополнительной карты;
- СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- штраф за пропуск платежа - 590-2 000 руб. (макс. 20% от суммы просроченного платежа) в зависимости от суммы договора и количества просрочек
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 55 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28% до 53,9%
28% годовых по безналичным операциям; 53,9% годовых (11,5% годовых в первые 90 дней) на операции по снятию наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
1% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 71 года
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
для клиентов в возрасте до 25 лет - стаж работы не менее 12 месяцев; паспорт + один из документов, подтверждающих доход и/или занятость на выбор: 2-НДФЛ / справка по форме банка;для клиентов в возрасте от 26 лет подтверждение дохода не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- льготная ставка на снятие наличных в первые 3 месяца (11,5% годовых)
Минусы
- дорогое СМС-информирование;
- высокая комиссия за снятие кредитных денежных средств;
- существенные санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
- для лиц моложе 26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;
- первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную
Дата актуализации
11.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Сезонная» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
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8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание