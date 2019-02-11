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Восточный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Сезонная

Visa Classic — Восточный Банк
Основные характеристики
  • ставка от 28% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 56 дней
  • годовое обслуживание 1 000 ₽
  • cash back
  • начисление процентов на остаток
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190 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Instant Issue
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay
Cash Back
  • до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 4%
2% годовых - на остаток от 500 000 руб., 4% годовых - 10 000-499 999,99 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽

единовременно за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;
  • бесплатно за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;
  • бесплатно за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;
  • 90 руб за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредитного лимита;
  • 90 руб за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • возможен выпуск UnionPay Classic в качестве дополнительной карты;
  • СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • штраф за пропуск платежа - 590-2 000 руб. (макс. 20% от суммы просроченного платежа) в зависимости от суммы договора и количества просрочек
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 55 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28% до 53,9%
28% годовых по безналичным операциям; 53,9% годовых (11,5% годовых в первые 90 дней) на операции по снятию наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 71 года
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

для клиентов в возрасте до 25 лет - стаж работы не менее 12 месяцев; паспорт + один из документов, подтверждающих доход и/или занятость на выбор: 2-НДФЛ / справка по форме банка;для клиентов в возрасте от 26 лет подтверждение дохода не требуется

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • льготная ставка на снятие наличных в первые 3 месяца (11,5% годовых)
Минусы
  • дорогое СМС-информирование;
  • высокая комиссия за снятие кредитных денежных средств;
  • существенные санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
  • для лиц моложе 26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;
  • первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную
Дата актуализации
11.02.2019 15:53
Оформить карту
190 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
Сайт
www.vostbank.ru
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
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