программа лояльности Бонусы, в рамках которой за расчеты по карте держателю начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать до 99% стоимости товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка из расчета 1 бонус = 1 руб.; начисление бонусов:

0,5% от суммы покупки (1 бонус за 200 руб.)

минимальная сумма операции - 300 руб.; максимальное количество бонусов - 7 500 руб. в год