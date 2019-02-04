Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Бонусы Другое программа лояльности Бонусы, в рамках которой за расчеты по карте держателю начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать до 99% стоимости товаров и услуг в магазинах, АЗС, кафе, авиакомпаниях из расчета 1 бонус = 1 руб.; начисление бонусов: 5% от суммы покупки (1 бонус за 20 руб.); клиент может выбрать одну из двух категорий "Мой автомобиль" или "Моя красота и здоровье" стоимость подключения программы - бесплатно; минимальная сумма операции - 300 руб.; максимальное количество бонусов - 15 000 в год Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 4 200 ₽ по 350 руб. в месяц; плата не взимается при сумме операций по карте (покупки и снятие наличных за счет кредитных и собственных средств) от 25 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);

4% в ин.валюте Снятие наличных в ПВН банка 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);

4% в ин.валюте Снятие наличных в банкоматах других банков 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита

1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» - за счет собственных средств

3,9% в инвалюте Снятие наличных в ПВН других банков 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита

1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств

3,9% в инвалюте Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

пени при несвоевременном или неполном погашении кредита и/или процентов - 18,25% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 75 000 до 600 000 ₽ Льготный период до 100 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21% Погашение кредита

5% от суммы основного долга +начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 20 до 66 лет

для женщин: от 20 до 61 года Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатное СМС-информирование;

длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

возможность отмены платы за годовое обслуживание Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности;

крупная комиссия за снятие кредитных средств;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения карта оформляется для сотрудников бюджетных организаций Дата актуализации 04.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.