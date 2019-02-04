Запсибкомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Супер-карта 100 дней без процентов
Основные характеристики
- ставка 21% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 100 дней
- годовое обслуживание от 0 до 4 200 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- Другое
программа лояльности Бонусы, в рамках которой за расчеты по карте держателю начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать до 99% стоимости товаров и услуг в магазинах, АЗС, кафе, авиакомпаниях из расчета 1 бонус = 1 руб.; начисление бонусов:
- 5% от суммы покупки (1 бонус за 20 руб.); клиент может выбрать одну из двух категорий "Мой автомобиль" или "Моя красота и здоровье"
стоимость подключения программы - бесплатно; минимальная сумма операции - 300 руб.; максимальное количество бонусов - 15 000 в год
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 4 200 ₽
по 350 руб. в месяц; плата не взимается при сумме операций по карте (покупки и снятие наличных за счет кредитных и собственных средств) от 25 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);
- 4% в ин.валюте
Снятие наличных в ПВН банка
- 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);
- 4% в ин.валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств
- 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» - за счет собственных средств
- 3,9% в инвалюте
Снятие наличных в ПВН других банков
- 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита
- 1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств
- 3,9% в инвалюте
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- пени при несвоевременном или неполном погашении кредита и/или процентов - 18,25% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 75 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 100 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 20 до 66 лет
для женщин: от 20 до 61 года
для женщин: от 20 до 61 года
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- бесплатное СМС-информирование;
- длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание
Минусы
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- карта оформляется для сотрудников бюджетных организаций
Дата актуализации
04.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Супер-карта 100 дней без процентов» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77