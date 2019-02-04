Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 9 000 ₽ по 750 руб. в месяц; плата не взимается при сумме операций по карте (покупки и снятие наличных за счет кредитных и собственных средств) от 70 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);

4% в ин.валюте Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств);

4% в ин.валюте Снятие наличных в банкоматах других банков 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита

1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» - за счет собственных средств

3,9% в инвалюте Снятие наличных в ПВН других банков 5,9%, мин. 300 руб. - за счет кредита

1%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств

3,9% в инвалюте Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

страхование жизни и здоровья при поездках по России и за рубеж на сумму до 50 000 евро;

пени при несвоевременном или неполном погашении кредита и/или процентов - 18,25% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

скидки и специальные предложения от платежной системы Mastercard Условия кредитования Размер кредитного лимита от 170 000 до 800 000 ₽ Льготный период до 100 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21% Погашение кредита

5% от суммы основного долга +начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 20 до 66 лет

для женщин: от 20 до 61 года Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных; Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности;

крупная комиссия за снятие кредитных средств;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения карта оформляется для сотрудников бюджетных организаций Дата актуализации 04.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.