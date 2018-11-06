Восточный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Просто 30
Visa Classic — Восточный Банк
Основные характеристики
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 120 000 ₽
- льготный период до 1850 дней
- годовое обслуживание от 0 до 18 250 ₽
- cash back
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;
Cash Back
- до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 4%
2% годовых - на остаток от 500 000 руб., 4% годовых - 10 000-499 999,99 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 18 250 ₽
по 50 руб. в день, плата не взимается при отсутствии задолженности
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- UnionPay Classic выпускается в качестве дополнительной карты;
- СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;
- процент на просроченную задолженность - 20% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 120 000 ₽
Льготный период
до 1850 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
процент начисляются по ставке 20% годовых за весь срок пользования кредитом, если задолженность не была погашена в течение льготного периода
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
1% от суммы основного долга
+ начисленная плата за обслуживание карты, мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 до 71 года
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатная выдача наличных;
- длительный льготный период на любые операции;
- начисление процентов на остаток;
- не требуется подтверждение дохода
Минусы
- ежедневная комиссия за пользование кредитом;
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- для лиц 18-26 лет оформление онлайн заявки недоступно;
- первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную
Дата актуализации
11.02.2019 22:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Просто 30» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
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8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание