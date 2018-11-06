Тип карты

на выбор

Visa Instant Issue

Visa Classic

Технологические особенности

моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave)

Google Pay / Samsung Pay

Cash Back

до 40% через кэшбэк-сервис банка (зачисляется через 2-6 недель)

Использование собственных средств возможно

Начисление процентов на остаток средств на счете от 2% до 4%2% годовых - на остаток от 500 000 руб., 4% годовых - 10 000-499 999,99 руб.

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 18 250 ₽

по 50 руб. в день, плата не взимается при отсутствии задолженности

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц

Дополнительная информация

СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;

неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно

Дата актуализации 06.11.2018 12:55

Размер кредитного лимита до 120 000 ₽

Льготный период до 1850 дней действует на:

операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных

Проценты в течение льготного периода 0%

Проценты за кредит от 0% до 20%процент начисляются по ставке 20% годовых за весь срок пользования кредитом, если задолженность не была погашена в течение льготного периода

Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

1% от суммы основного долга+ начисленная плата за обслуживание карты, мин. 100 руб.

Возраст от 26 до 71 года

Подтверждение дохода

не требуется

Регистрация в регионе получения карты:

не требуется

в регионе присутствия банка:

постоянная

Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев

Дата актуализации 06.11.2018 12:55

бесплатная выдача наличных;

длительный льготный период на любые операции;

начисление процентов на остаток

Минусы

ежедневная комиссия за пользование кредитом;

дорогое СМС-информирование

Особые ограничения

для лиц 18-26 лет: стаж работы от 12 месяцев, требуется подтверждение дохода и оформление онлайн заявки недоступно;

первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную

Дата актуализации 06.11.2018 12:55