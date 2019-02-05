Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка
Футбольная
Visa Gold «Карта Кубка Конфедераций FIFA» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- ставка от 22% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 900 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- Другое
программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)
- 1% от любой покупки;
- 5% за покупки в категориях (см. на сайте банка);
- 10% от суммы покупок в категории "Спорттовары" (до 31.03.19), макс. 2 000 бонусов;
- до 15% за покупки у партнеров банка
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 499 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- плата за СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за пропуск платежа - 700 руб.;
- участие в программе "Клуб скидок" - скидки до 30% в магазинах, ресторанах, туристических агентствах и салонах красоты;
- специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5%
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22% до 34%
устанавливается индивидуально
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
- бонусная программа;
- неограниченное количество дополнительных карт;
- бесплатная доставка карты курьером по Москве
Минусы
- льготный период только на покупки;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка;
- крупная комиссия за снятие наличных за счет кредита;
- возраст заемщика - от 25 лет
Дата актуализации
05.02.2019 10:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Футбольная» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48