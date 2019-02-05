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Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка

Футбольная

Visa Gold «Карта Кубка Конфедераций FIFA» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 22% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 900 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • Другое

программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)

  • 1% от любой покупки;
  • 5% за покупки в категориях (см. на сайте банка);
  • 10% от суммы покупок в категории "Спорттовары" (до 31.03.19), макс. 2 000 бонусов;
  • до 15% за покупки у партнеров банка
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 499 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 499 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 499 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 499 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • плата за СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за пропуск платежа - 700 руб.;
  • участие в программе "Клуб скидок" - скидки до 30% в магазинах, ресторанах, туристических агентствах и салонах красоты;
  • специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5%
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22% до 34%
устанавливается индивидуально
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
  • бонусная программа;
  • неограниченное количество дополнительных карт;
  • бесплатная доставка карты курьером по Москве
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка;
  • крупная комиссия за снятие наличных за счет кредита;
  • возраст заемщика - от 25 лет
Дата актуализации
05.02.2019 10:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Футбольная» в 85 городах России
5 102
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
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Телефоны
(495) 748-07-48