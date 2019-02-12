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Кредитная карта с льготным периодом Platinum
Visa Platinum — Солидарность (Самара)
Основные характеристики
- ставка 24% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 5 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
5 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 500 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН банка и других банков - 1 000 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1 долл.;
- конвертация - по курсу банка+1,5%;
- плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;
- выпуск карты Priority Pass - бесплатно (посещение VIP-зала держателя карты Priority Pass, каждого сопровождающего лица (гость) - 27 долл. за одно посещение)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 80 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
12.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная карта с льготным периодом Platinum» в 18 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 203-44-44(846) 379-78-78