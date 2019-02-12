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Кредитная карта с льготным периодом Platinum

Visa Platinum — Солидарность (Самара)
Основные характеристики
  • ставка 24% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 5 000 ₽
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
5 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 500 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 500 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН банка и других банков - 1 000 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1 долл.;
  • конвертация - по курсу банка+1,5%;
  • плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;
  • выпуск карты Priority Pass - бесплатно (посещение VIP-зала держателя карты Priority Pass, каждого сопровождающего лица (гость) - 27 долл. за одно посещение)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 80 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
12.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная карта с льготным периодом Platinum» в 18 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
Сайт
www.solid.ru
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78