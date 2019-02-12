Обслуживание карты Тип карты

Visa Infinite Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 10 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 500 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 500 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 500 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 500 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН банка и других банков - 1 000 000 руб. в день и в месяц Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1 долл.;

конвертация - по курсу банка+1,5%;

плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;

выпуск карты Priority Pass - бесплатно (посещение VIP-зала держателя карты Priority Pass, каждого сопровождающего лица (гость) - 27 долл. за одно посещение) Условия кредитования Размер кредитного лимита от 100 000 до 800 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 22% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 70 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

бесплатное СМС-информирование;

льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка со справкой по форме 2-НДФЛ Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств Дата актуализации 12.02.2019 15:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.