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Кредит Урал Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Куб-Classic

Visa Classic — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
  • ставка от 22,3% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание 1 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay /Garmin Pay
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽

(125 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - 40 000 руб. в сутки, в кассе и оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях - 200 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информировани - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - не взимается;
  • запрос баланса в банкоматах банка - 4 руб., стороннего банка - 15 руб.;
  • скидки при оплате товаров или услуг партнеров - участников программы привилегий "Город скидок+"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 49 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22,3% до 23,3%
Погашение кредита
1/10 от установленного лимита ссудной задолженности
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 18 до 60 лет
для женщин: от 18 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ

минимальный уровень дохода – от 30 000 руб.(или менее для руководителей, главного бухгалтера)

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания;
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
  • карта оформляется клиентам перечисляющим / не перечисляющим доход на текущий счет в банке (см. сайт банка)
  • карта выпускается с 18 лет для клиентов, перечисляющих свои доходы в банк, для прочих - с 21;
Дата актуализации
11.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Куб-Classic» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
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Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба