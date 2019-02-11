Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay /Garmin Pay Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 1 500 ₽ (125 руб. в месяц) Снятие наличных в банкоматах банка 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: в банкоматах - 40 000 руб. в сутки, в кассе и оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях - 200 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информировани - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - не взимается;

запрос баланса в банкоматах банка - 4 руб., стороннего банка - 15 руб.;

скидки при оплате товаров или услуг партнеров - участников программы привилегий "Город скидок+" Условия кредитования Размер кредитного лимита от 49 000 до 500 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 60 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 22,3% до 23,3% Погашение кредита 1/10 от установленного лимита ссудной задолженности Требования и документы Возраст для мужчин: от 18 до 60 лет

для женщин: от 18 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ минимальный уровень дохода – от 30 000 руб.(или менее для руководителей, главного бухгалтера) Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредитного лимита;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы высокая стоимость обслуживания;

крупная комиссия за снятие кредитных средств Особые ограничения карта оформляется клиентам перечисляющим / не перечисляющим доход на текущий счет в банке (см. сайт банка)

карта выпускается с 18 лет для клиентов, перечисляющих свои доходы в банк, для прочих - с 21; Дата актуализации 11.02.2019 11:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.