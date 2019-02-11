Кредит Урал Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Unembossed
Visa Classic Unembossed — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
- ставка от 18,1% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание 1 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Unembossed
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay /Garmin Pay
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
(125 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - 40 000 руб. в сутки, в кассе и оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях - 200 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информировани - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - не взимается;
- запрос баланса в банкоматах банка - 4 руб., стороннего банка - 15 руб.;
- скидки при оплате товаров или услуг партнеров - участников программы привилегий "Город скидок+"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 39 000 до 200 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 60 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 18,1% до 22%
18.1% годовых - для пенсионеров, перечисляющих пенсию на счет в банке, 22% годовых - для клиентов, не перечисляющих заработную плату в банк
Погашение кредита
1/10 от установленного лимита ссудной задолженности
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 18 до 60 лет
для женщин: от 18 до 55 лет
для женщин: от 18 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
минимальный уровень дохода – от 10 000 руб.; без ограничения - для клиентов на руководящих должностях и для пенсионеров, перечисляющих пенсию на счета в банке
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- высокая стоимость обслуживания;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
- карта оформляется клиентам перечисляющим / не перечисляющим доход на текущий счет в банке (см. сайт банка)
- карта выпускается с 18 лет для клиентов, перечисляющих свои доходы в банк, для прочих - с 21;
Дата актуализации
11.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Unembossed» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
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(3519) 24-89-33 — справочная служба