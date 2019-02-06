Обслуживание карты Тип карты

Visa Electron Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% Выпуск и годовое обслуживание 300 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 300 руб. - за счет кредита

1%, мин. 30 руб. - на территории РФ, 1,2%, мин. 300 руб. - за пределами РФ (0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие") - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 300 руб. - за счет кредита

1,2%, мин. 300 руб. (1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие") - за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб.;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+5% Условия кредитования Размер кредитного лимита индивидуально до 750 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 24% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 22 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме паспорт, СНИЛС, справка о доходах за последние 12 месяцев, копия трудовой книжки, военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет) Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

крупная сумма кредитного лимита;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств Дата актуализации 06.02.2019 10:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.