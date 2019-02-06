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Ставропольпромстройбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная с льготным периодом Gold

MasterCard Gold — Ставропольпромстройбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 24% годовых
  • кредитный лимит до 750 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 1 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Gold — Ставропольпромстройбанк
  • Visa Gold — Ставропольпромстройбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 300 руб. - за счет кредита (0% - за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 300 руб. - за счет кредита
  • 1%, мин. 30 руб. - на территории РФ, 1,2%, мин. 300 руб. - за пределами РФ (0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие") - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 300 руб. - за счет кредита
  • 1,2%, мин. 300 руб. (1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие") - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб.;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+5%
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 750 000 ₽
индивидуально
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

паспорт, СНИЛС, справка о доходах за последние 12 месяцев, копия трудовой книжки, военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет)

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
Дата актуализации
06.02.2019 10:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная с льготным периодом Gold» в 18 городах России
2 000
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
Сайт
www.psbst.ru
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Телефоны
(8652) 30-60-30