Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay Cash Back при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц: 10% в категории "Развлечения" (кафе, рестораны, кинотеатры, театры, цирки, аквапарки и т.д.), макс. 3 000 руб. в месяц;

300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019 10% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 788 ₽ по 149 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок по картам (основной и дополнительной) на сумму от 20 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 500 руб.;

1%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 500 руб.;

1%, мин. 200 руб. за счет собственных средств Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

2 дополнительные карты - бесплатно;

неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;

выпуск карты Priority Pass, полис ВЗР с покрытием до 30 000 евро, медицинская и юридическая поддержка за рубежом - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 1 000 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст для мужчин: от 22 до 60 лет

для женщин: от 22 до 55 лет Подтверждение дохода другие документы, кроме справок о доходах

справка 2-НДФЛ

не требуется при сумме лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без подтверждения дохода до 100 000 руб.;

льготный период на все операции, включая снятие наличных;

высокая ставка cash back;

бесплатное СМС-информирование в течении первых двух месяцев;

возможность бесплатного обслуживания карты Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних устройствах Особые ограничения cash back начисляется только при сумме покупок свыше 20 000 руб. в месяц Дата актуализации 31.01.2019 14:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.