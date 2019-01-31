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Банк Зенит, кредитная карта Все кредитные карты банка

Cash Back

MasterCard Platinum «Cash Back» — Банк Зенит
Основные характеристики
  • ставка 26% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 1 788 ₽
  • cash back 10%
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay
Cash Back
10%

при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц:

  • 10% в категории "Развлечения" (кафе, рестораны, кинотеатры, театры, цирки, аквапарки и т.д.), макс. 3 000 руб. в месяц;
  • 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 788 ₽

по 149 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок по картам (основной и дополнительной) на сумму от 20 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

4% (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

4% (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,9%, мин. 500 руб.;
  • 1%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4,9%, мин. 500 руб.;
  • 1%, мин. 200 руб. за счет собственных средств
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • 2 дополнительные карты - бесплатно;
  • неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;
  • выпуск карты Priority Pass, полис ВЗР с покрытием до 30 000 евро, медицинская и юридическая поддержка за рубежом - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 22 до 60 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
  • не требуется

при сумме лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без подтверждения дохода до 100 000 руб.;
  • льготный период на все операции, включая снятие наличных;
  • высокая ставка cash back;
  • бесплатное СМС-информирование в течении первых двух месяцев;
  • возможность бесплатного обслуживания карты
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних устройствах
Особые ограничения
  • cash back начисляется только при сумме покупок свыше 20 000 руб. в месяц
Дата актуализации
31.01.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Cash Back» в 29 городах России
4 882
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба