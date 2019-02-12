Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 700 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 2,5%, мин. 190 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2,5%, мин. 190 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 290 руб.

2,5%, мин. 190 руб. - в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 290 руб.

2,5%, мин. 190 руб. - в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб. в месяц;

штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых;

требуется регистрация на территории Ивановской области

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 370 000 ₽ Срок кредита до 12 месяцев Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25% годовых - при погашении задолженности в первые 90 дней с момента ее возникновения, 26% годовых - при погашении задолженности в период с 91 дня с момента ее возникновения от 25% до 26% Погашение кредита задолженность погашается автоматически при поступлении денежных средств на карту Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / ПВН банка;

небольшой срок кредитования Дата актуализации 12.02.2019 12:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.