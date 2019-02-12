Евроальянс, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Gold
Visa Gold — Евроальянс
Основные характеристики
- ставка от 25% годовых
- кредитный лимит до 370 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
2,5%, мин. 190 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2,5%, мин. 190 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3%, мин. 290 руб.
- 2,5%, мин. 190 руб. - в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 290 руб.
- 2,5%, мин. 190 руб. - в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 370 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 25% до 26%
25% годовых - при погашении задолженности в первые 90 дней с момента ее возникновения, 26% годовых - при погашении задолженности в период с 91 дня с момента ее возникновения
Погашение кредита
задолженность погашается автоматически при поступлении денежных средств на карту
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / ПВН банка;
- небольшой срок кредитования
Дата актуализации
12.02.2019 12:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 47-15-33