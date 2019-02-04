Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay Бонусы Другое бонусные/клубные/дисконтные программы за покупки по карте начисляются бонусы из расчета 1% от суммы безналичных покупок, накопленными бонусами осуществляется оплата услуг клуба "ФитнесМания" Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка в зависимости от суммы снятия в месяц: 3-8% за счет кредита;

0-10% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка в зависимости от суммы снятия в месяц: 3-8% за счет кредита;

0-10% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков в зависимости от суммы снятия в месяц: 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;

4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;

0,75-10% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков в зависимости от суммы снятия в месяц: 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;

2-10% за счет собственных средств Лимиты по операциям устанавливаются клиентом индивидуально в офисах банка или через интернет-банк Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг от 20 000 руб. / общий безналичный оборот от 240 000 руб. за весь срок пользования картой;

международная карта IAPA - 3 000 руб.;

штраф за пропуск платежа - 1,5% от текущей суммы задолженности на начало дня 1-го числа месяца, следующего за месяцем, до конца которого подлежал внесению минимальный платеж;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы;

скидки 10-50% на товары и услуги от партнеров клуба;

1 месяц посещения спортивного клуба "ФитнесМания" при покупке годового контракта Условия кредитования Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально от 10 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит ставка устанавливается в зависимости от срока непрерывной задолженности по карте (чем больше срок, тем выше ставка) от 21% до 30% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 19 до 62 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

возраст заемщика - от 19 лет, подтверждение дохода не требуется Минусы крупная комиссия за снятие наличных за счет кредита;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств Особые ограничения выпускаются участникам клуба «Out-Club» Территория 4WD, а также всем желающим вступить в него Дата актуализации 04.02.2019 15:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.