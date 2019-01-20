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МТС Деньги Weekend

MasterCard World «Weekend» — МТС Банк
Основные характеристики
  • ставка от 24,9% годовых
  • кредитный лимит до 299 999  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 900 ₽
  • cash back до 10%
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • именная / неименная;
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 1% за любые покупки;
  • 5% в категориях "Кафе и рестораны" (5812, 5813, 5814), "Спорттовары и фитнес-клубы" (5941, 7997), "Такси" (4121);
  • 10% в категориях "Кино и музыка", "Книги, фото и видео", "Развлечения и игры", "Цветы и подарки" (по 28.02.2019 г.);
  • макс. 3 000 руб. в месяц, выплата - каждую пятницу

возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019):

  • 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций

макс. сумма возврата без ограничений

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3,9% + 350 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

3,9% + 350 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9% + 350 руб. (0% на территории РФ / 1%, мин. 100 руб. за рубежом за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9% + 350 руб. (1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц (в случае подключения услуги по инициативе банка, комиссия не взимается в течение первых двух месяцев);
  • единовременный штраф за пропуск платежа - 500 руб.;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 6 900 руб., перевыпуск карты - 6 150 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 999 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24,9% до 27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное снятие собственных средств в любых банкоматах на территории РФ;
  • выплата cash back каждую пятницу
Минусы
  • существенные санкции за пропуск платежа
Особые ограничения
  • cash back предусмотрен для всех клиентов, в том числе и для абонентов других операторов;
  • выдается в салонах связи МТС или офисах банка
Дата актуализации
20.01.2019 23:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «МТС Деньги Weekend» в 60 городах России
12 725
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт