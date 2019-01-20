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МТС Деньги Weekend
MasterCard World «Weekend» — МТС Банк
Основные характеристики
- ставка от 24,9% годовых
- кредитный лимит до 299 999 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 900 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- именная / неименная;
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 1% за любые покупки;
- 5% в категориях "Кафе и рестораны" (5812, 5813, 5814), "Спорттовары и фитнес-клубы" (5941, 7997), "Такси" (4121);
- 10% в категориях "Кино и музыка", "Книги, фото и видео", "Развлечения и игры", "Цветы и подарки" (по 28.02.2019 г.);
- макс. 3 000 руб. в месяц, выплата - каждую пятницу
возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019):
- 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций
макс. сумма возврата без ограничений
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9% + 350 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
3,9% + 350 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9% + 350 руб. (0% на территории РФ / 1%, мин. 100 руб. за рубежом за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9% + 350 руб. (1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц (в случае подключения услуги по инициативе банка, комиссия не взимается в течение первых двух месяцев);
- единовременный штраф за пропуск платежа - 500 руб.;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 6 900 руб., перевыпуск карты - 6 150 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 999 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24,9% до 27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное снятие собственных средств в любых банкоматах на территории РФ;
- выплата cash back каждую пятницу
Минусы
- существенные санкции за пропуск платежа
Особые ограничения
- cash back предусмотрен для всех клиентов, в том числе и для абонентов других операторов;
- выдается в салонах связи МТС или офисах банка
Дата актуализации
20.01.2019 23:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «МТС Деньги Weekend» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт