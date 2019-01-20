Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип именная / неименная;

Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back 1% за любые покупки;

5% в категориях "Кафе и рестораны" (5812, 5813, 5814), "Спорттовары и фитнес-клубы" (5941, 7997), "Такси" (4121);

10% в категориях "Кино и музыка", "Книги, фото и видео", "Развлечения и игры", "Цветы и подарки" (по 28.02.2019 г.);

макс. 3 000 руб. в месяц, выплата - каждую пятницу возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019): 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций макс. сумма возврата без ограничений от 1 до 10% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 900 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3,9% + 350 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 3,9% + 350 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9% + 350 руб. (0% на территории РФ / 1%, мин. 100 руб. за рубежом за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН других банков 3,9% + 350 руб. (1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств) Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц (в случае подключения услуги по инициативе банка, комиссия не взимается в течение первых двух месяцев);

единовременный штраф за пропуск платежа - 500 руб.;

экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 6 900 руб., перевыпуск карты - 6 150 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 299 999 ₽ Льготный период до 51 день действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 24,9% до 27% Погашение кредита

5% от суммы задолженности мин. 100 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 20 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное снятие собственных средств в любых банкоматах на территории РФ;

выплата cash back каждую пятницу Минусы существенные санкции за пропуск платежа Особые ограничения cash back предусмотрен для всех клиентов, в том числе и для абонентов других операторов;

выдается в салонах связи МТС или офисах банка Дата актуализации 20.01.2019 23:24 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.