Сургутнефтегазбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная с грейс-периодом
Visa Platinum — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание от 0 до 1 089 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay для карт Visa
Бонусы
- Другое
начисление СНГБ-бонусов за покупки по карте, которые в последующем могут быть конвертированы в денежные средства; начисленные СНГБ-бонусы становятся доступными для конвертации и зачисления на картсчет, если превышен минимальный порог - 500 СНГБ-бонусов, при сроке действия бонусов - 1 год 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 000, при сроке действия бонусов - 1,5 года 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 500; начисление бонусов:
- 5% от операций за оплату товара в магазинах сувениров/подарков, в торговле по почте/телефону, за оплату аренды авто, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 2% от операций за оплату авиа / ж/д билетов, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1,5% от суммы совершенной операции за оплату топлива (бензина, газа), но не более 1 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1% от оплаты услуг проживания в гостиницах, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1% от суммы всех других операций, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 10% при оплате в категории "Кино" с помощью Apple Pay, но не более 500 СНГБ-бонусов;
клиенты имеют возможность осуществить смену категории не более 1 раза в календарный месяц на следующих условиях:
- 4% от операций за оплату топлива (макс. - 1 000 бонусов в месяц) или за оплату авиа/жд билетов (макс. - 3 000 бонусов в месяц);
- 7% при выборе категории "Именинник", макс. 3 000 бонусов в месяц;
- 1% от все покупок, но не более 3 000 бонусов в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 089 ₽
по 99 руб. со 2-го месяца, плата не взимается при совершении покупок от 30 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4%
- 4%, мин. 300 руб. в банкоматах, расположенных в Краснодарском крае
Снятие наличных в ПВН банка
4%
Снятие наличных в банкоматах других банков
4% + 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 210 руб.
Лимиты по операциям
500 000 руб. - лимит снятия наличных в месяц
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 40 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
минимальный доход от 15 000 рублей
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требований об обороте;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- крупная комиссия за снятие денежных средств;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Дата актуализации
01.02.2019 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная с грейс-периодом» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- Отделения и банкоматы
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба