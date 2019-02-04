Тип карты



Mastercard Gold

Технологические особенности

моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass)

Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay

Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание0 - 1 800 ₽

по 150 руб. в месяц, плата не взимается при ежемесячных тратах от 8 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

3% + 300 руб. (0% при выполнении условий акции «Наличные без комиссии» с 1.11.2018 по 28.02.2019)

Снятие наличных в ПВН банка

3% + 300 руб. (0% при выполнении условий акции «Наличные без комиссии» с 1.11.2018 по 28.02.2019)

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9% + 390 руб. (3% + 300 руб., 0% при выполнении условий акции «Наличные без комиссии» с 1.11.2018 по 28.02.2019 в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9% + 390 руб.

Лимиты по операциямснятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц

Дополнительная информация

штраф за пропуск платежа - 700 руб.;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,65% за операции, совершенные за рубежом

Размер кредитного лимита от 15 000 до 600 000 ₽

Льготный период до 110 дней действует на:

операции оплаты товаров и услуг

Проценты в течение льготного периода 0%

Проценты за кредит от 28% до 39%28-32% годовых по операциям безналичной оплаты товаров и услуг, 29% - без подтверждения доходов, 39% годовых по прочим операциям

Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности

Возраст от 23 до 67 лет

Подтверждение дохода

справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется

подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий

Регистрация в регионе получения карты:

не требуется

в регионе присутствия банка:

не требуется

Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев

Плюсы

крупная сумма кредитного лимита;

длительный льготный период кредитования;

возможно получение карты без подтверждения дохода

Минусы

высокая процентная ставка;

крупный штраф за пропуск платежа

Особые ограничения