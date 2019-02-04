Обслуживание карты Тип карты

Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Samsung Pay/ Google Pay Cash Back 7% от суммы за покупки в категориях "Салоны красоты" / "Автосервисы и автозаправки" / "Рестораны" / "Строительство и ремонт" / "Развлечения и досуг" (категория определяется клиентом при заключении договора и может меняться один раз в месяц при обращении в контакт-центр или при посещении офиса банка);

1% за прочие покупки макс. сумма возмещения - 5 000 руб. в месяц от 1 до 7% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 550 ₽ со 2-го года: 600 руб. по 50 руб. ежемесячно (за 1-й месяц не взимается) Снятие наличных в банкоматах банка 4,5%, мин. 450 руб. за счет кредита (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4,5%, мин. 450 руб. за счет кредита (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,5%, мин. 450 руб. за счет кредита;

1%, мин. 180 руб. за счет собственных средств (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 4,5%, мин. 450 руб. за счет кредита;

1%, мин. 180 руб. за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация по курсу банка (в случае отличия валюты операции от валюты расчетов банка с платежной системой Visa дополнительно взимается 2% от суммы);

штраф за неоплату минимального платежа - 500 руб. за факт просрочки + 1% от суммы задолженности;

СМС-информирование - 60 руб., начиная с 4-го месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

программа Visa Premium, медицинская и юридическая поддержка - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально от 30 000 до 500 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25% Погашение кредита

5% от суммы задолженности + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

не требуется подтверждение дохода;

высокая ставка cash back в отдельных категориях трат Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка и других кредитных организаций Дата актуализации 04.02.2019 10:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.