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Cash Back
Visa Platinum — Связь-Банк
Основные характеристики
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 550 ₽
- cash back до 7%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Samsung Pay/ Google Pay
Cash Back
от 1 до 7%
- 7% от суммы за покупки в категориях "Салоны красоты" / "Автосервисы и автозаправки" / "Рестораны" / "Строительство и ремонт" / "Развлечения и досуг" (категория определяется клиентом при заключении договора и может меняться один раз в месяц при обращении в контакт-центр или при посещении офиса банка);
- 1% за прочие покупки
макс. сумма возмещения - 5 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
550 ₽
со 2-го года: 600 руб.
- по 50 руб. ежемесячно (за 1-й месяц не взимается)
Снятие наличных в банкоматах банка
4,5%, мин. 450 руб. за счет кредита (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4,5%, мин. 450 руб. за счет кредита (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,5%, мин. 450 руб. за счет кредита;
- 1%, мин. 180 руб. за счет собственных средств (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,5%, мин. 450 руб. за счет кредита;
- 1%, мин. 180 руб. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация по курсу банка (в случае отличия валюты операции от валюты расчетов банка с платежной системой Visa дополнительно взимается 2% от суммы);
- штраф за неоплату минимального платежа - 500 руб. за факт просрочки + 1% от суммы задолженности;
- СМС-информирование - 60 руб., начиная с 4-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- программа Visa Premium, медицинская и юридическая поддержка - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 500 000 ₽
устанавливается индивидуально
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- не требуется подтверждение дохода;
- высокая ставка cash back в отдельных категориях трат
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка и других кредитных организаций
Дата актуализации
04.02.2019 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Cash Back» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба