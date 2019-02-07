Mastercard World «Карта мира без границ» — Промсвязьбанк

Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard World

Мир Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы Для путешествий начисление бонусных миль за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать через интернет-банк стоимость произведенных операций в категориях "Авиабилеты", "Билеты на поезд", "Круизы", "Аренда автомобиля", "Бронирование отеля", "Заказ готового тура" по курсу 1 миля = 1 рубль: 3 мили за 100 руб. покупок в категории "Путешествия" и любых покупок за границей (кроме сети интернет);

1,5 мили за 100 руб. прочих покупок макс. 3 000 миль в месяц Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 990 - 2 323 ₽ 333 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном, 1 990 руб. в год за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 299 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 299 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 299 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 299 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия 2% от суммы превышения лимита), до 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 69 руб. в месяц;

штраф за возникновение просрочки - 20% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% при проведении международных операций, совершенных в валюте, отличной от рублей, долларов США, евро;

экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;

бесплатная туристическая страховка для выезжающих за рубеж с покрытием до 50 000 евро;

возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте Условия кредитования Размер кредитного лимита от 15 000 до 600 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 27% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 63 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка, подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бонусная программа;

льготный период на все операции по карте, включая снятие наличных;

бесплатное страхование для выезжающих за рубеж Минусы высокая процентная ставка;

дорогое СМС-информирование;

крупная комиссия за получение наличных Особые ограничения возможен выпуск карты с индивидуальным дизайном за дополнительную плату Дата актуализации 07.02.2019 15:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.