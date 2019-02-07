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Промсвязьбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Карта мира без границ

системы Мир
Mastercard World «Карта мира без границ» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
  • ставка 27% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание от 1 990 до 2 323 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Для путешествий

начисление бонусных миль за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать через интернет-банк стоимость произведенных операций в категориях "Авиабилеты", "Билеты на поезд", "Круизы", "Аренда автомобиля", "Бронирование отеля", "Заказ готового тура" по курсу 1 миля = 1 рубль:

  • 3 мили за 100 руб. покупок в категории "Путешествия" и любых покупок за границей (кроме сети интернет);
  • 1,5 мили за 100 руб. прочих покупок

макс. 3 000 миль в месяц

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 990 - 2 323 ₽

333 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном, 1 990 руб. в год за обслуживание

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 299 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия 2% от суммы превышения лимита), до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
  • штраф за возникновение просрочки - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% при проведении международных операций, совершенных в валюте, отличной от рублей, долларов США, евро;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
  • бесплатная туристическая страховка для выезжающих за рубеж с покрытием до 50 000 евро;
  • возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 63 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов

список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка, подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бонусная программа;
  • льготный период на все операции по карте, включая снятие наличных;
  • бесплатное страхование для выезжающих за рубеж
Минусы
  • высокая процентная ставка;
  • дорогое СМС-информирование;
  • крупная комиссия за получение наличных
Особые ограничения
  • возможен выпуск карты с индивидуальным дизайном за дополнительную плату
Дата актуализации
07.02.2019 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта мира без границ» в 137 городах России
4 496
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный