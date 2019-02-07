Промсвязьбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Карта мира без границсистемы Мир
Mastercard World «Карта мира без границ» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
- ставка 27% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 1 990 до 2 323 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard World
- Мир
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- Для путешествий
начисление бонусных миль за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать через интернет-банк стоимость произведенных операций в категориях "Авиабилеты", "Билеты на поезд", "Круизы", "Аренда автомобиля", "Бронирование отеля", "Заказ готового тура" по курсу 1 миля = 1 рубль:
- 3 мили за 100 руб. покупок в категории "Путешествия" и любых покупок за границей (кроме сети интернет);
- 1,5 мили за 100 руб. прочих покупок
макс. 3 000 миль в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 990 - 2 323 ₽
333 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном, 1 990 руб. в год за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 299 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия 2% от суммы превышения лимита), до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- штраф за возникновение просрочки - 20% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% при проведении международных операций, совершенных в валюте, отличной от рублей, долларов США, евро;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
- бесплатная туристическая страховка для выезжающих за рубеж с покрытием до 50 000 евро;
- возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 63 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка, подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бонусная программа;
- льготный период на все операции по карте, включая снятие наличных;
- бесплатное страхование для выезжающих за рубеж
Минусы
- высокая процентная ставка;
- дорогое СМС-информирование;
- крупная комиссия за получение наличных
Особые ограничения
- возможен выпуск карты с индивидуальным дизайном за дополнительную плату
Дата актуализации
07.02.2019 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта мира без границ» в 137 городах России
4 496Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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