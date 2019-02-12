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О'кей

MasterCard World «О’КЕЙ» — Росбанк
Основные характеристики
  • ставка 28,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • Супермаркеты

начисление баллов за безналичные покупки, которые в дальнейшем можно потратить на покупки во всех магазинах "О'кей" из расчета 1 балл = 1 руб. скидки:

  • 150 приветственных баллов;
  • 1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;

за покупки в "О'кей" за каждые 100 руб.:

  • 7 баллов при единовременной сумме покупки от 3 000 руб.;
  • 5 баллов - от 1000 до 2999,99 руб.;
  • 2 балла - до 999,99 руб.

макс. сумма вознаграждения - 3 000 баллов в месяц

Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 490 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 290 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (первый месяц бесплатно);
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 001 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

до 100 000 руб. - только паспорт; от 400 000руб. при предоставлении справки по форме банка потребуется копия трудовой книжки / договора;

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • бонусная программа;
  • возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.)
Минусы
  • крупная комиссия за снятие наличных
Дата актуализации
12.02.2019 14:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «О'кей» в 157 городах России
4 744
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77