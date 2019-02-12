начисление баллов за безналичные покупки, которые в дальнейшем можно потратить на покупки во всех магазинах "О'кей" из расчета 1 балл = 1 руб. скидки:

150 приветственных баллов;

1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;

за покупки в "О'кей" за каждые 100 руб.:

7 баллов при единовременной сумме покупки от 3 000 руб.;

5 баллов - от 1000 до 2999,99 руб.;

2 балла - до 999,99 руб.

макс. сумма вознаграждения - 3 000 баллов в месяц