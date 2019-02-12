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РЖД-Бонус
MasterCard World «РЖД Премиальная» — Росбанк
Основные характеристики
- ставка от 26,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- Для путешествий
программа РЖД-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан» при наличии хотя бы одной транзакции по начислению баллов за фактически совершенную поездку за последние 2 года:
- 2 000 приветственных баллов;
- 2 балла за каждые потраченные 30 руб.
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 0 / 890 руб.
плата не взимается при обороте за предыдущий год от 180 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 290 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (первый месяц бесплатно);
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- пени на сумму просроченного платежа - 18,25% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 001 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 26,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при лимите до 100 000 руб. потребуется только паспорт; при сумме кредита от 400 00 руб. если доход подтвержден справкой по форме банка потребуется копия трудовой книжки / договора
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредитного лимита;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- бонусная программа;
- возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.)
Минусы
- высокая комиссия за снятие наличных
Дата актуализации
12.02.2019 15:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «РЖД-Бонус» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77