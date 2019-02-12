программа РЖД-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан» при наличии хотя бы одной транзакции по начислению баллов за фактически совершенную поездку за последние 2 года:

2 000 приветственных баллов;

2 балла за каждые потраченные 30 руб.