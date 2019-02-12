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РЖД-Бонус

MasterCard World «РЖД Премиальная» — Росбанк
Основные характеристики
  • ставка от 26,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • Для путешествий

программа РЖД-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан» при наличии хотя бы одной транзакции по начислению баллов за фактически совершенную поездку за последние 2 года:

  • 2 000 приветственных баллов;
  • 2 балла за каждые потраченные 30 руб.
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 0 / 890 руб.

плата не взимается при обороте за предыдущий год от 180 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 290 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (первый месяц бесплатно);
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
  • пени на сумму просроченного платежа - 18,25% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 001 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 26,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при лимите до 100 000 руб. потребуется только паспорт; при сумме кредита от 400 00 руб. если доход подтвержден справкой по форме банка потребуется копия трудовой книжки / договора

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • бонусная программа;
  • возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.)
Минусы
  • высокая комиссия за снятие наличных
Дата актуализации
12.02.2019 15:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «РЖД-Бонус» в 157 городах России
4 485
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77