Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Black Edition

Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы Другое программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль: 5% в одной из категорий по выбору клиента "АЗС и Автоуслуги", "Аптеки", "Красота", "Спорт и активный отдых", "Товары для детей" и 1% за прочие покупки, макс. 5 000 баллов;

0,25%, макс. 3 000 баллов в месяц по всем операциям, если промо-категория не выбрана;

9% в категориях "Кино", "Театры", "Кафе, рестораны, фастфуд" в период 01.12.18-28.02.19 при совершении покупок от 60 000 руб. в месяц, макс. 5 000 руб. в месяц Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 30 800 ₽ со 2-го года: 0-33 600 руб. по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц пользования картой и далее при: среднемесячном балансе на счетах от 2 000 000 руб. или

среднемесячном балансе на счетах от 1 000 000 руб. и ежемесячной сумме покупок (в т.ч. оплата услуг связи и коммунальных услуг через интернет-банк) по картам в пакете от 50 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3,5%, мин. 199 руб. (0% в 1-й месяц использования карты) Снятие наличных в ПВН банка 3,5%, мин. 199 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,5%, мин. 199 руб. (0% в 1-й месяц использования карты) Снятие наличных в ПВН других банков 3,5%, мин. 199 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия 2% за превышение лимита), до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за пропуск платежа - 20% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% от суммы международных операций, совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;

экстренные услуги за рубежом (выдача наличных и перевыпуск карты) - бесплатно;

СМС-информирование, консьерж-сервис, персональный менеджер - бесплатно;

3 дополнительные карты MasterСard Black Edition и/или Visa Platinum - бесплатно;

2 бесплатных посещения бизнес-залов аэропортов, а при выполнении критериев бесплатного обслуживания количество бесплатных проходов не ограничено;

возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 1 000 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 63 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка, подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка по кредиту;

льготный период кредитования на покупки и снятие наличных;

бесплатное получение наличных в 1-й месяц;

бонусная программа Минусы высокая стоимость пакета услуг при невыполнении требований бесплатности Особые ограничения выпускается в пакете Orange Premium Club;

карта Мир Премиальная участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 07.02.2019 13:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.