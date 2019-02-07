Промсвязьбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Orange Premium Clubсистемы Мир Премиальная
Mastercard World Black Edition «Orange Premium Club» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
- ставка 21% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 30 800 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Black Edition
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- Другое
программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль:
- 5% в одной из категорий по выбору клиента "АЗС и Автоуслуги", "Аптеки", "Красота", "Спорт и активный отдых", "Товары для детей" и 1% за прочие покупки, макс. 5 000 баллов;
- 0,25%, макс. 3 000 баллов в месяц по всем операциям, если промо-категория не выбрана;
- 9% в категориях "Кино", "Театры", "Кафе, рестораны, фастфуд" в период 01.12.18-28.02.19 при совершении покупок от 60 000 руб. в месяц, макс. 5 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 30 800 ₽
со 2-го года: 0-33 600 руб.
по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц пользования картой и далее при:
- среднемесячном балансе на счетах от 2 000 000 руб. или
- среднемесячном балансе на счетах от 1 000 000 руб. и ежемесячной сумме покупок (в т.ч. оплата услуг связи и коммунальных услуг через интернет-банк) по картам в пакете от 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3,5%, мин. 199 руб. (0% в 1-й месяц использования карты)
Снятие наличных в ПВН банка
3,5%, мин. 199 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,5%, мин. 199 руб. (0% в 1-й месяц использования карты)
Снятие наличных в ПВН других банков
3,5%, мин. 199 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия 2% за превышение лимита), до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% от суммы международных операций, совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;
- экстренные услуги за рубежом (выдача наличных и перевыпуск карты) - бесплатно;
- СМС-информирование, консьерж-сервис, персональный менеджер - бесплатно;
- 3 дополнительные карты MasterСard Black Edition и/или Visa Platinum - бесплатно;
- 2 бесплатных посещения бизнес-залов аэропортов, а при выполнении критериев бесплатного обслуживания количество бесплатных проходов не ограничено;
- возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
21%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 63 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка, подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка по кредиту;
- льготный период кредитования на покупки и снятие наличных;
- бесплатное получение наличных в 1-й месяц;
- бонусная программа
Минусы
- высокая стоимость пакета услуг при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
- выпускается в пакете Orange Premium Club;
- карта Мир Премиальная участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
07.02.2019 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Orange Premium Club» в 137 городах России
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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